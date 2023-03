Poglavar islamske zajednice u BiH na udaru kritika: Spominjao mogućnost novog rata u zemlji

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović izložen je žestokim kritikama nakon što je u jednom intervjuu spomenuo mogućnost novog oružanog sukoba u toj zemlji.

Reis Kavazović kazao je, u intervjuu za lokalnu televiziju MTV Igman iz Sarajeva, emitiranom proteklog vikenda, kako je sadašnje stanje u zemlji teško, a posebice je veliki izazov za Bošnjake koji moraju biti spremni braniti državu kako su to činili i tijekom rata od 1992. do 1995.

"Današnja borba je u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne smijemo dozvoliti da se one ruiniraju. Moramo pokazati da smo na sve načine spremni braniti institucije Bosne i Hercegovine, a ako one padnu, a imali smo to '92, moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem", izjavio je reis Kavazović.

Istaknuo je kako nitko ne treba imati iluzije da će Islamska zajednica šutjeti pred pritiscima i pred planovima koji bi mogli ugroziti mir i suverenitet BiH te sigurnost Bošnjaka.

Njegove su izjave odmah naišle na osude, koje je prvi izrekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U komentaru na Twitteru ustvrdio je kako se reis Kavazović danas ponaša poput pokojnog predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića odnosno kako je "spreman žrtvovati mir za BiH".

"Husein Kavazović prijeti istim scenarijem 30 godina kasnije. Reisu Islamske zajednice u BiH poručio bih da se skloni iz dvorišta politike i naoruža ljubavlju, tolerancijom i lijepim riječima", izjavio je Dodik.

Njemu su se u osudama ubrzo pridružili stranački suradnici, uključujući tu sadašnju predsjedateljicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, koja je optužila Kavazovića da nakon brojnih ranijih "zapaljivih izjava" sada "prijeti oružjem" .

Kazala je kako institucije države BiH nisu vlasništvo reisa niti samo jednog naroda nego pripadaju svima.

"Sve dok se u Sarajevu bude ignorirala ova ustavna činjenica, a prijetnjama branio opstanak institucija, BiH neće imati bilo kakvu perspektivu", izjavila je Cvijanović.

Osudama reisovih izjava u ponedjeljak se pridružio i Hrvatski narodni sabor (HNS), na čijem je čelu Dragan Čović.

Iz te su koordinacije hrvatskih stranaka u BiH priopćenjem iskazali "zgražanje nad ratnohuškačkim ponašanjem i zapaljivom retorikom vjerskog lidera", a pritom su istaknuli kako se teško stečeni mir u Bosni i Hercegovini nikada ponovno ne smije dovesti u pitanje.

Međunarodnu su zajednicu, kao i bošnjačke političare, pozvali da i oni osude Kavazovićevu izjavu i time jasno demonstriraju svoju potporu očuvanju stabilnosti i mira BiH. "U ime svih onih koji u Bosni i Hercegovini ne priželjkuju novi rat, od Islamske zajednice zahtijevamo hitnu i javnu ispriku povodom ratnohuškačkog ponašanja vlastitog poglavara", stoji u priopćenju HNS-a.

