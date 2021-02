U Hrvatskoj će u ponedjeljak prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme mjestimice uz kišu, češću u prvom dijelu dana, osobito na jugu Dalmacije, a navečer u najvišem gorju može biti i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

POGLEDAJTE VIDEO

Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni, sredinom dana u sjevernim predjelima u okretanju na sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, a popodne u Dalmaciji prolazno sjeverozapadnjak. U noći će puhati jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 8 do 13, samo u Dalmaciji do 15 Celzijevih stupnjeva, a navečer će u unutrašnjosti doći do osjetnog pada temperature.

HAK: Mokri iz skliski kolnici

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri su i skliski, a postoji i mogućnost odrona, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) te vozače pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče do 21. veljače zbog izvanrednog održavanja na vijaduktu Drežnik u smjeru Dubrovnika vozi se suženim kolnikom zbog čega su mogući kraći zastoji. Do 27. veljače od 8 do 16 sati zbog izvanrednih prijevoza povremeno će se zaustavljati sav promet u zoni čvora Žuta Lokva u smjeru Zagreba.

Na autovesti A3 Bregana-Lipovac od danas će se izvoditi radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad autoceste A3 u smjeru Lipovac (obilaznica grada Zagreba). Vozit će se dvosmjerno, lijevim kolnikom autoceste A3 (smjer Bregana) sa po dva sužena prometna traka za oba smjera. U istom razdoblju za promet će biti zatvoren krak 3 čvora Jakuševec, iz smjera autoceste A11 na autocestu A3 za smjer Lipovac te će se voziti obilazno DC30-DC31- čvor Kosnica (A3).

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Split-Bol-Jelsa te brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.