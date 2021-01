Apel policije\u00a0

S obzirom da u dalmatinskoj zagori cijeli dan pada gust snijeg, policija\u00a0je uputila apel voza\u010dima da budu oprezni te da ne putuju bez zimske opreme:

- Obzirom da u zale\u0111u Splitsko-dalmatinske \u017eupanije pada snijeg, voza\u010de upu\u0107ujemo da prilagode brzinu i na\u010din vo\u017enje uvjetima na cestama, te da ne kre\u0107u na put bez zimske opreme. Upravljanje vozilima u ovakvim uvjetima je ote\u017eano, stoga pozivamo voza\u010de na oprez i prilago\u0111avanje vo\u017enje uvjetima na cesti.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je zimska oprema obavezna u trenutku kada na prometnicama nastupe zimski uvjeti, to\u010dnije kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Podsje\u0107amo sve voza\u010de da po\u0161tuju ograni\u010denja brzine te da vo\u017enju prilagode stanju na cesti i uvjetima vidljivosti, poru\u010dili su iz PU Splitsko-dalmatinske.

Sun\u010dano na Jadranu

Sutra djelomice, na Jadranu i prete\u017eno sun\u010dano. Jo\u0161 prijepodne uz povremeno vi\u0161e oblaka malo snijega u Podunavlju i u gorju, a na jugu Dalmacije ki\u0161e. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na moru \u0107e umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, na udare i olujni, slabjeti najprije na sjeveru.

Najni\u017ea jutarnja temperatura ve\u0107inom od -6 do -1, na moru od 1 do 5 \u00b0C. Najvi\u0161a dnevna od 1 do 5 na kopnu te izme\u0111u 6 i 11 \u00b0C na obali i otocima, pi\u0161e DHMZ.\u00a0

Idu\u0107i tjedan

Na kopnu u nastavku tjedna uglavnom bez oborina i hladno, osobito ujutro. U gorju su sredinom tjedna izgledni i dvoznamenkasti minusi. Krajem tjedna i mjeseca sti\u017ee pogor\u0161anje vremena, prekid hladno\u0107e uz ju\u017einu.

Prije nove ki\u0161e, juga i zatopljenja koje se na moru o\u010dekuju krajem tjedna, do \u010detvrtka \u0107e biti prete\u017eno sun\u010dano, ali hladno uz jaku buru i sjeverozapadnjak. U utorak ujutro je izgledan mraz.



\u00a0