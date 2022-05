Pogled u plavo u Dubrovniku: U bazenu organizirana podvodna izložba, ronilo se i uz Zidine

Povodom velike ekološke akcije čišćenja podmorja Pogled u plavo gostovao je na Peskariji u Dubrovniku s ciljem promocije ronjenja kao važne aktivnosti u smjeru očuvanja morskog okoliša. Akcija se već tradicionalno provodi u Dubrovniku, a bogatim programom obilježila se jubilarna 25. eko akcija.

U organizaciji Centra za ronjenje i sportove na vodi ABYSS, Ekološko ronilačkog kluba Ragusa i Plave promocije, brojni građani i turisti imali su jedinstvenu priliku roniti pored dubrovačkih zidina uz glazbenu podlogu i razgledavati ljepote podmorja kroz podvodnu izložbu fotografija.

- Izuzetno me raduje što smo uspjeli organizirati Pogled u plavo u Dubrovniku u sklopu naše jubilarne 25. ekološke akcije. Ovo je sjajna prilika za naše građane, turiste, a posebnu djecu da im približimo ronjenje kao aktivnost s naglaskom na razvoj svijesti za očuvanje okoliša. Svjesni smo da se ljubav prema prirodi razvija od malih nogu stoga me raduje činjenica da je u protekla dana probalo roniti više od 200 djece. Današnja jubilarna 25. ekološka akcija Eko Dubrovnik 2022. uz to što je prigodna 25. jubilarna, ujedno i mjesto akcije daje jednu posebnu notu samoj akciji - istaknuo je Antun Perušina iz Centra za ronjenje i sportove na vodi ABYSS Dubrovnik.

- Kako su djeca uživala roniti u bazenu pored zidina tako su i ronioci i iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije s oduševljenjem primili vijest da se ove godine čisti stari gradski porat. Održavanje ekoloških akcija ima višestruko značenje jer osim što se iz mora uklanja otpad i širi ekološka svijet ujedno se i promovira Dubrovnik kao turistička destinacija - dodaje Perušina.

Nakon kraće poduke o ronjenju, sigurnosnim aspektima i ronilačkoj opremi brojni posjetitelji Pogleda u plavo ronili su pod punom ronilačkom opremom u kontroliranim uvjetima bazena. Zaronom u bazen Pogleda u plavo turisti i građani imali su priliku razgledavati ljepote hrvatskog podmorja kroz podvodnu izložbu fotografija poznatog hrvatskog podvodnog fotografa, Marjana Radovića te kroz fotografije koje prikazuju onečišćenje podmorja kako bi ukazali na globalni problem onečišćenja podmorja i potrebu očuvanja istog.

Također, u sklopu Pogleda u plavo ronioci su izložili slike i poruke dubrovačke djece upućene roniocima na potresom pogođeno područje, a sada su ronioci i dubrovačka djeca zajedno ronili pored dubrovački zidina.

Pogled u plavo provodio se je u Dubrovniku s ciljem promocije Hrvatske kao ronilačke i turističke destinacije, ponuda u ronjenju, ljepota hrvatskog podmorja i općenito ronjenja kao važnog segmenta u očuvanju mora i prirode, a sve u okviru eko akcije Eko Dubrovnik 2022.“ koja s čišćenjem podmorja počinje danas na lokaciji Starog gradskog porta.

Osim čišćenja podmorja održavat će se i edukacija o štetnom utjecaju mikroplastike na more i morske organizme, a sve u organizaciji Centra za ronjenje i sportove na vodi ABYSS i Ekološko ronilačkog kluba Ragusa. Dubrovnik očekuje više od 130 ronilaca iz Hrvatske i drugih zemalja regije koji će svojim sudjelovanjem u eko akciji i izvlačenjem otpada iz mora ukazati na važnost očuvanja ljepota i čistoće Jadranskog mora.

