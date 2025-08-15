Pogledajte arsenal oružja koji su predali građani u Međimurju

Međimurska policija provela je preventivnu akciju „Manje oružja, manje tragedija“ uz korištenje mobilnog preventivnog centra policije, građani su tako dragovoljno predali 12 komada topničkog streljiva call 20 mm, dvije ručne bombe M79 AF-1 i 50 komada streljiva call do 14.5 mm sa spremnikom.

Foto: PU međimurska

Akciju je provela policijska postaja Mursko Središće tijekom proteklog tjedna, 7. i 8. kolovoza 2025. godine u Murskom Središću, naselju Sitnice, Podturnu i Lončarevu. Svi su informirani o zakonskoj regulativi i načinu dragovoljne predaje oružja te su dobili pojašnjenje o opasnostima njihove zlouporabe, a ujedno su podijeljeni i promidžbeni letci.



Foto: PU međimurska



- Podsjećamo građane na nacionalnu preventivnu kampanju "Manje oružja, manje tragedija", koja omogućava dragovoljnu predaju eksplozivnih i ubojitih sredstava, bez ikakvih sankcija. Oružje, streljivo i minsko-eksplozivna sredstva nemojte sami donositi u policijske postaje, već želju za dragovoljnom predajom prijavite na broj 192, odnosno najbližoj policijskoj postaji. Nakon dojave na teren će se uputiti stručno osposobljeni policijski službenici koji će preuzeti takva opasna i ubojita sredstva - napomenuli su iz policije te su dodali kako dragovoljna predaja oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava nije vremenski ograničena.