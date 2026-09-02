Obavijesti

News

Komentari 4
PREMIJER KASNI...

IGNORIRAO IH Pogledajte pisma koja su građani slali Plenkoviću oko ilegalnog otpada u Gospiću

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
IGNORIRAO IH Pogledajte pisma koja su građani slali Plenkoviću oko ilegalnog otpada u Gospiću
Foto: Facebook/Gospić je naš dom
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' objavila je četiri pisma koja su građani slali u zadnjih 18 mjeseci, a ostala su bez ikakvog odgovora

Andrej Plenković poručio je da se problemi rješavaju za stolom, a ne na ulici, što je jasno aludiranje na prosvjed koji će se u subotu dogoditi u Zagrebu zbog ekocida u Gospiću i Lici.

Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' objavila je četiri pisma koja su građani slali u zadnjih 18 mjeseci, a ostala su bez odgovora. 

 - 18 mjeseci kasnije i tri dana prije prosvjeda! Prozvati predstavnike inicijative za političko djelovanje jer su odbili tri dana prije najvećeg prosvjeda u Hrvatskoj sjesti s vama za stol "jer se tu rješavaju problemi" je krajnje neprimjereno obraćanje građanima koji traže poštivanje zakona i zaštitu. Građani su TU danonoćno već godinama! Žive u tome. Kucaju na sva vrata!  Isti ti građani su vam od izbijanja afere pisali ČETIRI puta i tražili od vas da sjednete s njima za stol - objavili su i dodali da je bezobrazno što ih se proziva, a odgovore nisu dobili.

Foto: Facebook
Foto: Facebook

 - 18 mjeseci niste ni odgovorili, a sada nam ovako odgovarate! Nisu građani ti koji trebaju vama nešto odgovarati!  I danas ste relativizirali cijelu situaciju, do jučer ste tvrdili da nema ni hitnosti ni problema, ali niste se niti u jednom trenutku osvrnuli na problem koji ne leži samo zakopan ispod ličke zemlje!  Vrlo jasno ste u svojoj izjavi rekli kako, citiramo: "Cijeli sustav dobit će novu dinamiku i nove zadaće te će biti u boljem stanju nego što je bio dosad". Dakle, što to znači?  Ništa se nije promijenilo osim jednog, vidjeli ste koliko nas izlazi petog rujna. Otpad je isti, nalazi su isti, zakoni su isti. Znači, sustav nije proradio zbog sebe, nego zbog naroda koji je rekao DOSTA JE BILO!  A to je porazno! Prekrivanje "zbog kiše" tri godine kasnije nije rješavanje problema opasnog otpada zakopanog u krškoj ličkoj zemlji. Poštujete naše zakone - zaključili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?
DOSJE ČAKOVEC

Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?

Pacijent umro u čekaonici hitne, jednom su ubrizgali benzin umjesto fiziološke, drugoj su dali pogrešan pripravak trombocita. Oboje su umrli
VIDEO Plenković: 'Prosvjed? To neće riješiti ove probleme'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Plenković: 'Prosvjed? To neće riješiti ove probleme'

37.000 ilegalno zakopanog otpada u Lici i dalje je glavna tema. Danas je održan sastanak vladajućih i čelnika Grada, a što i kako dalje, saznat ćemo...
Šef Fonda za zaštitu okoliša o otkriću 24sata: 'Moraju dati jamstva, sve ćemo provjeriti'
PREKRIVANJE OTPADA

Šef Fonda za zaštitu okoliša o otkriću 24sata: 'Moraju dati jamstva, sve ćemo provjeriti'

Luka Balen je rekao da je hrvatska tvrtka Kostak u vlasništvo istoimene slovenske tvrtke koja je zakapala otpad izabrana sukladno zakonu. Šef tvrtke je pod istragom. Otkrio je i da će Pripuzova tvrtka sanirati Samobor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026