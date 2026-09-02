IGNORIRAO IH Pogledajte pisma koja su građani slali Plenkoviću oko ilegalnog otpada u Gospiću

Andrej Plenković poručio je da se problemi rješavaju za stolom, a ne na ulici, što je jasno aludiranje na prosvjed koji će se u subotu dogoditi u Zagrebu zbog ekocida u Gospiću i Lici.

Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' objavila je četiri pisma koja su građani slali u zadnjih 18 mjeseci, a ostala su bez odgovora.

- 18 mjeseci kasnije i tri dana prije prosvjeda! Prozvati predstavnike inicijative za političko djelovanje jer su odbili tri dana prije najvećeg prosvjeda u Hrvatskoj sjesti s vama za stol "jer se tu rješavaju problemi" je krajnje neprimjereno obraćanje građanima koji traže poštivanje zakona i zaštitu. Građani su TU danonoćno već godinama! Žive u tome. Kucaju na sva vrata! Isti ti građani su vam od izbijanja afere pisali ČETIRI puta i tražili od vas da sjednete s njima za stol - objavili su i dodali da je bezobrazno što ih se proziva, a odgovore nisu dobili.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

- 18 mjeseci niste ni odgovorili, a sada nam ovako odgovarate! Nisu građani ti koji trebaju vama nešto odgovarati! I danas ste relativizirali cijelu situaciju, do jučer ste tvrdili da nema ni hitnosti ni problema, ali niste se niti u jednom trenutku osvrnuli na problem koji ne leži samo zakopan ispod ličke zemlje! Vrlo jasno ste u svojoj izjavi rekli kako, citiramo: "Cijeli sustav dobit će novu dinamiku i nove zadaće te će biti u boljem stanju nego što je bio dosad". Dakle, što to znači? Ništa se nije promijenilo osim jednog, vidjeli ste koliko nas izlazi petog rujna. Otpad je isti, nalazi su isti, zakoni su isti. Znači, sustav nije proradio zbog sebe, nego zbog naroda koji je rekao DOSTA JE BILO! A to je porazno! Prekrivanje "zbog kiše" tri godine kasnije nije rješavanje problema opasnog otpada zakopanog u krškoj ličkoj zemlji. Poštujete naše zakone - zaključili su.