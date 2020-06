Pogledajte dramatičnu akciju spašavanja na Biokovu: 'Dvoje njih bilo je u teškom stanju'

Makarski HGSS-ovci u subotu su s Biokova spasili četvoricu Hrvata. U akciji spašavanja pomogle su im i kolege iz šibenskog HGSS-a i helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

<p>Četvero mlađih Hrvata, inače iskusnih penjača našli su se situaciji iz koje nije bilo izlaza. Vjerojatno nisu vidjeli oblake i nevrijeme koje se spremalo iza planine, našli smo ih pothlađene i mokre, rekao je <strong>Ante Kukavica</strong> (33), pročelnik makarskog HGSS-a čija je ekipa od desetero spasilaca uz pomoć helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva penjače dovela na sigurno. </p><h2>Pogledajte video: Spašavanje na Biokovu</h2><p>Makarski HGSS dojavu o penjačima na stijeni na Biokovu dobio je u poslijepodnevnim satima. Penjače je ispod biokovskog vrha Mali Šibenik zahvatilo nevrijeme praćeno vjetrom. Bili su pothlađeni. Makarski spasioci u spašavanju su angažirali i helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je slučajno bio na Mosoru pa je cijela akcija brzo započela i brzo je i uspješno završena. </p><p>- Prvo smo ih mislili spasiti iz helikoptera, no kako nismo uspjeli, spustili smo se ljestvama do njih i vidjeli u kakvom su stanju. Dvoje njih bilo je u lošem stanju jer su bili pothlađeni pa smo ih odmah prebacili na heliodrom u Makarsku. Potom smo se vratili po još četvoricu naših spasioca i dvojicu preostalih penjača koji su se su se u međuvremenu zaputili prema vrhu Mali Šibenik od kuda smo ih spustili na tlo - priča nam <strong>Kukavica</strong>.</p><p>Akcija je završila oko 21 sat. Ante Kukavica rekao nam je kako su im se priključili i članovi šibenskog HGSS-a koji su se slučajno i sami našli na biokovskoj planinarskoj ruti. </p><h2>Vjetar nam je radio velike probleme</h2><p>- Bilo je iznimno teško, udarao je bočni vjetar koji je stvarao vrtloge, a prostor je bio uzak. Hvala ekipi iz HRZ-a i Šibenčanima na pomoći - skroman je Tomislav pričajući o akciji spašavanja.</p><p>Dodao je kako su penjači dobro, utoplili su se i osušili u njihovim prostorijama, a nisu tražili liječničku pomoć već zahvalili hrabroj ekipi kojima je to bilo prvo ljetno spašavanje helikopterom ove godine.</p>