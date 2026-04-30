HAK je obavijestio kako je između Popovače i Kutine došlo do prometne nesreće
Pogledajte gdje je bio sudar na A3 i kakva je kolona nastala!
Kolona od 15 kilometara stvorila se na autocesti A3, javlja HAK. Kako objašnjavaju sve se dogodilo zbog prometne nesreće na 101 kilometru autoceste između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca.
Sve o gužvama uoči produženog vikenda pratite OVDJE.
- Vozi se jednim trakom u koloni od oko 15 km - rekli su iz HAK-a.
Osim toga izvanredni događaji su i na A1: između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km (tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga). Između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od oko 3 km. HAK je obavijestio i kako je između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u zoni radova na 26. km u smjeru Rijeke, kolona oko 2 km.
