Pogledajte gdje je bio sudar na A3 i kakva je kolona nastala!

Kolona od 15 kilometara stvorila se na autocesti A3, javlja HAK. Kako objašnjavaju sve se dogodilo zbog prometne nesreće na 101 kilometru autoceste između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca.

- Vozi se jednim trakom u koloni od oko 15 km - rekli su iz HAK-a.

Osim toga izvanredni događaji su i na A1: između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km (tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga). Između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od ﻿oko 3 km. HAK je obavijestio i kako je između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u zoni radova na 26. km u smjeru Rijeke, ﻿kolona oko 2 km.