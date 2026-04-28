Mrtav pijan izletio autom s ceste u Puli i srušio maslinu

Državljanin Bosne i Hercegovine (28) pijan je skrivio prometnu nesreću u Poreču, dok je autom pulskih tablica vozio prema Vrsaru. Tijekom vožnje nije koristio pojas, a u zavoju je zbog neprilagođene brzine prešao na suprotnu stranu ceste, potom je sletio s ceste u dvorište i srušio stablo masline, piše PU istarska.

U nesreći nitko nije ozlijeđen, a policija je utvrdila da je bio pod utjecajem dva promila alkohola. Nastala je materijalna šteta.





- Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv vozača se pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudom, a policija je predložila sudu izricanje novčane kazne od 1.710 eura ili kazne zatvora do 60 dana zatvora i šest mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriju Republike Hrvatske - priopćila je policija.