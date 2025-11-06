Pogledajte kako partizani pale vlakove s vojnom opremom u Rusiji: 'Putinov ološ je u strahu'

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvijestila je o nizu uspješnih sabotažnih akcija koje je na teritoriju Rusije proveo antikremaljski partizanski pokret "Sloboda Rusiji". U koordiniranim napadima uništeni su deseci lokomotiva ključnih za prijevoz oružja, streljiva i opreme na ukrajinsko bojište, zadavši time značajan udarac logističkoj mreži ruske vojske.

U jeku rata koji traje, otpor Putinovom režimu ne odvija se samo na prvim crtama bojišnice u Ukrajini, već i duboko unutar teritorija Ruske Federacije. Prema najnovijim izvješćima koja je 6. studenog potvrdila Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine, pokret otpora "Sloboda Rusiji" preuzeo je odgovornost za seriju smionih napada na rusku željezničku infrastrukturu. Cilj je bio jasan: prekinuti vitalne linije opskrbe koje hrane ruski ratni stroj.

- Putinov ološ živjet će u strahu. Zaboravit će što znači sigurnost - rekli su partizanski borci.

Video pogledajte OVDJE.

Koordinirani udar

Operacija je, kako navode izvori, bila pomno isplanirana i izvedena na više lokacija diljem Rusije. Partizani su koristili improvizirane zapaljive naprave, popularno zvane Molotovljevi kokteli, kako bi onesposobili ključne komponente željezničkih vozila. Glavna meta bili su upravljački i energetski sustavi lokomotiva koje ruska vojska koristi isključivo za transport vojnog tereta.

"Partizanski Molotovljevi kokteli spalili su kontrolne i napajačke sustave desetaka lokomotiva koje su prevozile vojni teret", stoji u priopćenju HUR-a. Posljedice napada bile su razorne za ciljanu opremu. U odvojenoj izjavi, pokret "Sloboda Rusiji" istaknuo je da su oštećeni sustavi "potpuno izgorjeli, čineći vlakove nemogućima za popravak".

Ovaj čin sabotaže nije samo uništio vrijednu vojnu imovinu, već je izazvao i kaos u logističkom lancu.

"Napadi su značajno usporili kretanje neprijateljskih resursa i narušili stabilnost opskrbe ruskih jedinica na fronti", dodaje se u izvješću ukrajinske obavještajne službe.

Učinkovitim prekidom ključnih transportnih ruta, partizani su izravno utjecali na sposobnost ruskih snaga da na vrijeme dobiju pojačanja u opremi i streljivu.

Tko su borci Legije "Sloboda Rusiji"?

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, unutar same Rusije pojavilo se nekoliko pokreta otpora. Među njima, Legija "Sloboda Rusiji" postala je jedna od najvidljivijih i najučinkovitijih. Riječ je o paravojnoj skupini sastavljenoj od ruskih državljana koji se aktivno protive režimu Vladimira Putina i njegovoj agresiji na susjednu državu. HUR opisuje Legiju kao jedan od "najaktivnijih i najefikasnijih pokreta otpora koji djeluju unutar Rusije". Grupa djeluje u koordinaciji s ukrajinskim obrambenim snagama i preuzela je odgovornost za brojne akcije od početka rata, uključujući prekogranične upade u ruske regije Belgorod i Kursk, napade na vojne objekte i kontinuirane sabotaže na željeznicama.

Njihov cilj, kako sami tvrde, jest borba protiv "kriminalnog režima diktatora Vladimira Putina" i podrivanje ratnih napora Moskve iznutra. Ovakve akcije ne samo da nanose materijalnu štetu, već imaju i snažan psihološki učinak, pokazujući da unutar Rusije raste organizirani otpor ratu.

Prema izvještajima agencije Interfax, djelovanje ovakvih skupina predstavlja sve veći izazov za ruske sigurnosne službe.

Željeznica je okosnica ruske vojne logistike. Sposobnost brzog i masovnog transporta teške opreme, streljiva i ljudstva na golemim udaljenostima ključna je za održavanje operacija na bojištu. Svaki prekid u tom sustavu ima izravne i teške posljedice. Uništenje desetaka lokomotiva stvara logističko usko grlo koje je teško brzo sanirati, pogotovo kada se radi o specijaliziranim vozilima za vojne potrebe. Usporavanje dostave resursa na frontu daje ukrajinskim braniteljima dragocjeno vrijeme za pripremu obrane i izvođenje vlastitih operacija. Stabilnost opskrbe izravno utječe na moral i borbenu spremnost vojnika, a ovakvi napadi unose element nepredvidivosti i nesigurnosti u rusko vojno planiranje.

Iz pokreta "Sloboda Rusiji" poručuju da je ovo tek početak. "Otpor unutar države agresora raste", naveli su u jednoj od svojih izjava, najavljujući nove udare na vojnu infrastrukturu Putinovog režima.

