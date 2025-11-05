DRAMATIČNA SNIMKA Ranjenog Ukrajinca iz ratne zone spasio je robot: 33 dana je bio zarobljen

Pomalo nevjerojatna vijest stiže s ukrajinskog bojišta. Zemaljski robot u gotovo šest sata dugoj akciji spasio je ukrajinskog vojnika koji je na bojištu ranjen prije 33 dana, prenos Ukrainska pravda.

Njegovom izvlačenju na sigurno prethodilo je šest neuspjelih akcija spašavanja iz područja u Ukrajini kojeg kontroliraju Rusi. Kako navode Ukrajinci, teško ranjenog vojnika na životu je održavao podvez. U šest ranijih akcija spašavana korišteni roboti su ili uništeni ili onesposobljeni.

Vozilo je u ovoj akciji prešlo ukupno 64 kilometara, od toga 37 km s oštećenim kotačem. Prosječna brzina bila mu je oko 13 km/h.

Robot je tijekom puta naletio i na protupješačku minu, a pogođen je i eksplozivom. Vojnik je, zahvaljujući kapsuli, ostao neozlijeđen.

- Vojnik je evakuiran i primio je potrebnu medicinsku skrb. Trenutno je u daljnjem liječenju i život mu nije u opasnosti - izvijestili su iz Prvi zasebni medicinski bataljun Ukrajine.