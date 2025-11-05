Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKO RANJEN

DRAMATIČNA SNIMKA Ranjenog Ukrajinca iz ratne zone spasio je robot: 33 dana je bio zarobljen

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMATIČNA SNIMKA Ranjenog Ukrajinca iz ratne zone spasio je robot: 33 dana je bio zarobljen
Foto: X/screenshot

Robot je tijekom puta naletio i na protupješačku minu, a pogođen je i eksplozivom. Vojnik je, zahvaljujući kapsuli, ostao neozlijeđen.

Pomalo nevjerojatna vijest stiže s ukrajinskog bojišta. Zemaljski robot u gotovo šest sata dugoj akciji spasio je ukrajinskog vojnika koji je na bojištu ranjen prije 33 dana, prenos Ukrainska pravda.

Njegovom izvlačenju na sigurno prethodilo je šest neuspjelih akcija spašavanja iz područja u Ukrajini kojeg kontroliraju Rusi. Kako navode Ukrajinci, teško ranjenog vojnika na životu je održavao podvez. U šest ranijih akcija spašavana korišteni roboti su ili uništeni ili onesposobljeni.

Vozilo je u ovoj akciji prešlo ukupno 64 kilometara, od toga 37 km s oštećenim kotačem. Prosječna brzina bila mu je oko 13 km/h.

NEVJEROJATNO Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse! Pogledajte što su im uništili u samo mjesec dana!
Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse! Pogledajte što su im uništili u samo mjesec dana!

Robot je tijekom puta naletio i na protupješačku minu, a pogođen je i eksplozivom. Vojnik je, zahvaljujući kapsuli, ostao neozlijeđen.

- Vojnik je evakuiran i primio je potrebnu medicinsku skrb. Trenutno je u daljnjem liječenju i život mu nije u opasnosti - izvijestili su iz Prvi zasebni medicinski bataljun Ukrajine. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Putin predstavio moćno oružje: 'Nikome ne prijetimo. Krećemo sa serijskom proizvodnjom'
PROJEKTIL OREŠNIK

Putin predstavio moćno oružje: 'Nikome ne prijetimo. Krećemo sa serijskom proizvodnjom'

Iako proizvodnja projektila kasni gotovo godinu dana, Putina to nije omelo. Prvi puta je, prema izvješću, eksperimentalni projektil Orešnik korišten u napadu na ukrajinski grad Dnipro 21. studenoga prošle godine
Rusija ukrajinskim vojnicima u Pokrovsku i Kupjansku poručila: 'Opkoljeni ste, predajte se'
'VRATA DONJECKA'

Rusija ukrajinskim vojnicima u Pokrovsku i Kupjansku poručila: 'Opkoljeni ste, predajte se'

Rusija je u srijedu rekla da su ukrajinski vojnici u napadnutim gradovima Pokrovsk i Kupjansk opkoljeni, ruske snage onemogućuju im povlačenje, te bi se trebali predati jer inače nemaju izglede za preživljavanje
Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse! Pogledajte što su im uništili u samo mjesec dana!
NEVJEROJATNO

Elitna ukrajinska jedinica 'Alfa' pomela Ruse! Pogledajte što su im uništili u samo mjesec dana!

Ukrajinska specijalna jedinica "Alfa" uništila je 1500 ruskih vojnika i ključnu tehniku u oluji na Pokrovskom!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025