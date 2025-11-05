Obavijesti

KLAONICA U UKRAJINI PLUS+

Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'

Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'
Bitka za ukrajinski grad Pokrovsk pretvorena je u lov elitnih jedinica na ruske snage. Načini se ne biraju, a najviše posla imaju male diverzantske jedinice s obje strane

Više od 1500 ruskih vojnika eliminirano je u operacijama koje je provela jedinica Alfa oko Pokrovska i obližnjih naselja. Ukrajinske specijalne snage također su uništile 20 tenkova, 62 oklopna vozila i gotovo 40 topničkih sustava, uključujući višecijevne bacače raketa korištene za granatiranje grada, objavila je Ukrajinska sigurnosna služba (SBU).

