Bitka za ukrajinski grad Pokrovsk pretvorena je u lov elitnih jedinica na ruske snage. Načini se ne biraju, a najviše posla imaju male diverzantske jedinice s obje strane
KLAONICA U UKRAJINI PLUS+
Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'
Više od 1500 ruskih vojnika eliminirano je u operacijama koje je provela jedinica Alfa oko Pokrovska i obližnjih naselja. Ukrajinske specijalne snage također su uništile 20 tenkova, 62 oklopna vozila i gotovo 40 topničkih sustava, uključujući višecijevne bacače raketa korištene za granatiranje grada, objavila je Ukrajinska sigurnosna služba (SBU).
