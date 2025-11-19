Pogledajte kako Plenković priča talijanski: Premijerka Giorgia Meloni najavila jaču suradnju

Hrvatski premijer Andrej Plenković i talijanska premijerka Giorgia Meloni nakon sastanka u Rimu u srijedu su ocijenili da su odnosi dviju zemalja izvrsni, pa najavili napore da se oni dovedu na višu razinu, prvenstveno zajedničkom sjednicom dviju vlada u idućoj godini, ali i jačanjem obrambene suradnje.

Italija je godinama „prvi ili drugi” trgovinski partner Hrvatske, a trgovinska razmjena iznosi oko 9 milijardi eura, rekao je Plenković nakon sastanka u Palači Chigi. Meloni je pak naglasila da je Italija „privilegirani partner” Hrvatske.

Premijer Plenković, koji tečno priča engleski, francuski i talijanski, a služi se njemačkim, se zahvalio talijanskoj premijerki na gostoprimstvu. Kako priča na talijanskom jeziku pogledajte OVDJE.

Dvije strane žele „dodatno intenzivirati” tu suradnju, pa za 2026. planiraju sastanak dviju vlada u užem formatu kako bi se „pronašle zajedničke teme” i dala nova dimenzija odnosima, rekao je hrvatski premijer.

Foto: x/andrej plenković

Plenković je istaknuo da je Hrvatska kao zemlja u procesu prelaska s istočne na zapadnu vojnu tehnologiju spremna u svojoj diverzifikaciji jačati suradnju s Italijom, zemljom s „razvijenom i značajnom vojnom industrijom”.

U tom kontekstu u pripremi je memorandum o suradnji između hrvatske agencije Alan i talijanskih partnera, uz nekoliko drugih procesa „u tijeku”, između ostalog i jednog koji bi mogao uključivati i proizvodnju naoružanja.

Meloni je na konferenciji za medije kazala da je s premijerom razgovarala i o ideji organiziranja zajedničkih gospodarskih foruma na temu obrane.

Dvoje premijera razgovaralo je i o sprječavanju ilegalnih migracija, pri čemu je Plenković Meloni zahvalio na suradnju talijanske i slovenske policije koje zajedno s hrvatskim snagama patroliraju na granici s Bosnom i Hercegovinom.

Meloni je naglasila da dvije države dijele mišljenje kako se treba ubrzati proces eurointegracije zapadnog Balkana davanjem „konkretne perspektive” tim državama.

Foto: x/andrej plenković

„Europa neće biti doista ujedinjena sve dok sve europske nacije ne uđu u obitelj Europske unije”, rekla je talijanska premijerka i dodala da je to u strateškom interesu za obje zemlje.

Meloni i Plenković razgovarali su i o jačanju energetske suradnje, pogotovo na sjevernom Jadranu za koji talijanska predsjednica vlade želi da postane „energetski i infrastrukturni hub”.

Hrvatski premijer istaknuo je da Zagreb i Rim „lako pronalaze zajedničke točke” i po nizu međunarodnih tema poput ruske agresije na Ukrajinu, mira na Bliskom istoku i pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.

Meloni i Plenković hvalili su i odlične statuse koje talijanska i hrvatska manjina uživaju u dvjema zemljama. Hrvatski premijer naglasio je da Hrvatska želi osigurati da hrvatska manjina u Furlaniji-Julijskoj krajini uživa isti status kao ona u pokrajini Molise.

Plenković je posjet Rimu u srijedu započeo u Palači Montecitorio gdje se susreo s predsjednikom Zastupničkog doma Lorenzom Fontanom, političarom iz redova Lege, stranke iz vladajuće talijanske koalicije. Premijer se potom uputio u predsjedničku palaču gdje se sastao s predsjednikom Sergiom Mattarellom.

Plenković je Italiju posjetio dan nakon što se videovezom obratio sudionicima prve Međunarodne konferencije Italofonije, rekavši da je talijanski jezik popularan i raširen u Hrvatskoj te da se konstantno podržava i potiče njegovo učenje, kao i književno prevođenje i izdavačka djelatnost, stoji na stranicama vlade.