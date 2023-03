Pogledajte kakvu je poruku Kolinda poslala Dini Levačić

Dina Levačić nedavno je preplivala 23 kilometra širok Cookov prolaz na Novom Zelandu, sedmi tjesnac iz svjetski poznatog projekta Oceans Seven i postala je tek 22. u povijesti kojoj je to uspjelo.

To je učinila na svoj 27. rođendan i najmlađa je žena ikad koja je kompletirala ovaj pothvat sedam tjesnaca.

U moru čestitki je i ona Kolinde Grabar-Kitarović. Bivša predsjednica napisala je na Facebooku: 'Dobro došla doma, Dina Levačić! Šaljemo ti puno pozdrava iz Indije!'

Kolinda je objavila i fotografiju s porukom Dini Levačić.

Priča je počela prije šest godina

Dina je srušila rekord 2022. preplivavši Gibraltarski prolaz za tri sata i tri minute, i to u običnom kupaćem kostimu. Projekt Oceans Seven počela je još 2017. kad je svladala tri velika maratona, mostove Manhattana, prolaz Catalina i La Manche. Prva je u Hrvatskoj kojoj je to uspjelo, a tek šesta u svijetu koja je to napravila u samo 90 dana.

Dina je Catalinu preplivala 3. kolovoza 2017., a te godine svladala je i La Manche (17. rujna). Kanal Moloka'i preplivala je 28. kolovoza 2018., Tsugaru 19. kolovoza 2019., a nakon tri godine stanke lani je preplivala i Gibraltarski kanal (18. lipnja) i Sjeverni kanal (21. kolovoza) prije Cookova prolaza.

