Pogledajte kolika je bila inflacija u travnju u Hrvatskoj

Međugodišnja stopa inflacije u travnju iznosila je 5,8 posto, potvrdili su u petak drugi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS), dok je mjesečnu stopu statistički zavod s 1,5 povisio na 1,6 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju 2026. u odnosu na travanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,8 posto, dok su u odnosu na ožujak 2026. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 1,6 posto, objavio je DZS.

Cijene su na godišnjoj razini porasle u prijevozu, 13,1 posto, stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima, za 12,1 posto, alkoholna pića i duhan poskupjeli su za 7,6 posto, restorani i usluge smještaja za 6,2 posto, a osobna njega, socijalna zaštita te razna roba i usluge u travnju su u odnosu na isti lanjski mjesec poskupjeli za 4,6 posto.

Zdravstvo je skuplje za 4,2 posto, rekreacija, sport i kultura za 4,1 posto, usluge osiguranja i financijske usluge 3,7 posto, informacije i komunikacije za 3,3 posto, hrana i bezalkoholna pića za 2,8 posto, te pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava za 0,3 posto.

Porast cijena na godišnjoj razini ublažio je pad cijena u skupinama odjeća i obuća, za 3,1 posto, te usluge obrazovanja, za 1,7 posto.

Na mjesečnoj razini najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama odjeća i obuća, za 6,9 posto, prijevoz za 4,9 posto itd.

Istovremeno, cijene su pale na mjesečnoj razini u skupinama alkoholna pića i duhan te pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstava, po svakoj skupini za 0,1 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u travnju 2026. u odnosu na travanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,4 posto, a u odnosu na ožujak 2026. (na mjesečnoj razini) u prosjeku su više za 1,4 posto.