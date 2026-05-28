Pogledajte Loto 6 rezultate

U večerašnjem izvlačenju igre Loto 6 izvučeni su brojevi 2, 6, 19, 25, 35 i 44, dok je dopunski broj bio 23.

U igri Joker izvučena je kombinacija: 4, 6, 5, 7, 8 i 9.

Glavni dobitak nije osvojen kao ni kombinacija 5+1. Ipak, dva igrača pogodila su pet brojeva i osvojila po 2.560,94 eura.

Osim njih, 242 igrača pogodila su četiri broja i osvojila po 12,70 eura, a 4005 igrača pogodilo je tri broja te osvojilo po 1,79 eura

Jackpot u sljedećem kolu iznosti 150.000 eura.