Obavijesti

News

Komentari 0
IZVUČENI VRIJEDNI DOBICI

Pogledajte Loto 7 rezultate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte Loto 7 rezultate
Foto: Hrvatska lutrija

U ovom kolu izvučeni su sljedeći brojevi: 11, 13, 18, 20, 25, 26, 30, a dodatni broj je 16. Joker broj izvučen u ovom kolu je 801347.

Admiral

Večeras je održano 2. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske lutrije.

U ovom kolu izvučeni su sljedeći brojevi: 11, 13, 18, 20, 25, 26, 30, a dodatni broj je 16. Joker broj izvučen u ovom kolu je 801347.

Pregled dobitaka po kategorijama:

- 7 pogodaka: nema dobitnika
- 6+1 pogodak: nema dobitnika
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: 1 dobitnik, iznos dobitka 934,95 EUR
- 5 pogodaka: 115 dobitnika, iznos dobitka 50,81 EUR
- 4+1 pogodak: 297 dobitnika, iznos dobitka 7,50 EUR
- 4 pogotka: 1.819 dobitnika, iznos dobitka 4,50 EUR
- 3+1 pogodak: 2.861 dobitnik, iznos dobitka 1,80 EUR
- 3 pogotka: 5.107 dobitnika, iznos dobitka 1,00 EUR

Kako glavni dobitak nije izvučen, jamčeni jackpot za 3. kolo iznosi 1.000.000 EUR.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'
IZ MINUTE U MINUTU:

Amerikanci zaplijenili tankere: Leavitt: 'Nastavit ćemo diktirati odluke venezuelskih vlasti'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...
NEMA NOVCA IZ EU

Sjećate se Palfi i Sinčića? Lova im presušila, tvrtka u gubicima, prodaju onu kuću u vinogradu...

Očito nitko ne želi usluge koje nudi ovaj bračni par preko svoje tvrtke. Vladimira sad želi na kući zbog čije renovacije je dobila optužnicu zaraditi čak 79 posto više, a morala je naći i posao u prodavaonici rabljene robe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026