Pogledajte Loto 7 rezultate

Večeras je održano 2. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske lutrije.

U ovom kolu izvučeni su sljedeći brojevi: 11, 13, 18, 20, 25, 26, 30, a dodatni broj je 16. Joker broj izvučen u ovom kolu je 801347.

Pregled dobitaka po kategorijama:

- 7 pogodaka: nema dobitnika

- 6+1 pogodak: nema dobitnika

- 6 pogodaka: nema dobitnika

- 5+1 pogodak: 1 dobitnik, iznos dobitka 934,95 EUR

- 5 pogodaka: 115 dobitnika, iznos dobitka 50,81 EUR

- 4+1 pogodak: 297 dobitnika, iznos dobitka 7,50 EUR

- 4 pogotka: 1.819 dobitnika, iznos dobitka 4,50 EUR

- 3+1 pogodak: 2.861 dobitnik, iznos dobitka 1,80 EUR

- 3 pogotka: 5.107 dobitnika, iznos dobitka 1,00 EUR

Kako glavni dobitak nije izvučen, jamčeni jackpot za 3. kolo iznosi 1.000.000 EUR.

