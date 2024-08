Pogledajte nevrijeme koje stiže u Hrvatsku, na snazi je alarm!

Stiže promjena vremena, kako su i najavljivali meteorolozi ranije ovog tjedna. Naime, iz Slovenije se spušta oblak koji će nam donijeti kišu, pljuskove s grmljavinom, a lokalno moguće i nevrijeme. Kako stoji u prognozi Državnog hidrometeorloškog zavoda, u četvrtak se očekuje djelomice sunčano, nestabilno vrijeme, a u većini krajeva u unutrašnjosti neće biti vruće kao prethodnih dana.

Foto: Rain Alarm

Uz promjenjivu naoblaku mjestimice će pasti kiša i pljuskovi s grmljavinom, dok su lokalno moguće i nevrijeme, osobito u noći i ujutro, te ponovno poslijepodne i navečer. Zbog grmljavinskog nevremena na snazi su meteoalarmi za zagrebačku, gospićku, riječku i karlovačku regiju. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano i dalje vruće, a u noći na subotu lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije na sjevernom dijelu.

Puhat će većinom slab vjetar, na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu prolazno bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 25 °C. Najviša temperatura uglavnom od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 °C.