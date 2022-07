Pogledajte opremu vatrogasca iz Donje Pušće: 'Gorio sam, ali ova mi je kaciga spasila život'

Kad se urušilo na nas, ja sam počeo gorjeti. Plamen je zahvatio gornji i donji dio zaštitnog odijela, rukavice i aparat za disanje koji sam nosio na leđima. Gotovo je sve na meni izgorjelo. Srećom, prošao sam bez ikakvih opekotina jer je oprema odradila svoje. Zaštitila me je, ispovijest je ovo mladog, no iskusnog vatrogasca Stjepana Mihoka (26) na kojeg se u trenutku dok je gasio požar, srušio dobar dio ventilacijske konstrukcije. Ostao je doslovce zatrpan u vatri, no prošao je bez opekotina. Njegova kaciga je zato gotovo cijela izgorjela.