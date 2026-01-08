Pogledajte ples opatijske ralice: Na ledu otklizali u drugi kamion

Ralica je proklizala nizbrdo i zabila se u kamion Čistoće, srećom, nesreća je uzrokovala samo blokadu ceste bez težih posljedica. Iako smo kontaktirali policiju, oni nisu zaprimili dojavu o ovom događaju u Opatiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:21 Ralica na ledu proklizala i udarila u kamion Čistoće | Video: 24sata Video

- Ralica je proklizala i zabiila se u Čistoću, policija nije dolazila, valjda su se dogovorili - rekao nam je čitatelj.