Dok je svaka služba pokušavala odraditi svoj posao, došlo je do prometne nesreće
Pogledajte ples opatijske ralice: Na ledu otklizali u drugi kamion
Ralica je proklizala nizbrdo i zabila se u kamion Čistoće, srećom, nesreća je uzrokovala samo blokadu ceste bez težih posljedica. Iako smo kontaktirali policiju, oni nisu zaprimili dojavu o ovom događaju u Opatiji.
- Ralica je proklizala i zabiila se u Čistoću, policija nije dolazila, valjda su se dogovorili - rekao nam je čitatelj.
