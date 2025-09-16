Pogledajte prezentaciju: Ovo su sve mjere Vlade, rastu režije!

Vlada RH predstavila je na današnjoj sjednici novi paket mjera usmjeren na zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Deveti paket mjera pomoći, kako tvrdi premijer Andrej Plenković, trebao bi pomoći građanima i gospodarstvu. No, Vlada ovime reže subvencije, a računi za režije svima će porasti. Na početku predstavljanja mjera osvrnuo na cijene plina.

Vlada reže subvencije: Detalji 9. paketa mjera by A.





U protekloj godini plaće i mirovine rasle su brže od inflacije, pa su time realno povećane. To potvrđuje trajni cilj Vlade: rast životnog standarda svih građana, stoji u prezentaciji koju je Vlada prezentirala na sjednici.