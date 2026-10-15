Žestok sukob
Pogledajte snimku kaosa u Splitu! Torcidaši napali navijače Ajaxa. Priveli su 57 huligana
SPLIT – Na splitskoj Rivi sinoć je došlo do sukoba u kojem je, prema pisanju Dalmatinskog portala, oko 150 pripadnika Torcide napalo navijače Ajaxa. Tijekom obračuna letjele su bengalke, a policija je intervenirala i blokirala prilaze Rivi. Policijske intervencije i privođenja zabilježeni su i u drugim dijelovima grada. Oko pola sata prije ponoći policija je spriječila novi sukob više stotina navijača, a javni red i mir uspostavljeni su za 15 minuta. Nema ozlijeđenih, a privedeno je ukupno 57 osoba, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.