Pogledajte snimku kaosa u Splitu! Torcidaši napali navijače Ajaxa. Priveli su 57 huligana

KAOS U ALBANIJI

VIDEO Tirana u plamenu: Studenti zapalili ministarstva i traže ostavku premijera Albanski studenti upali su u srijedu u vladine zgrade u Tirani prosvjedujući protiv sve skupljeg obrazovanja i korupcije. Zapalili su zgrade ministarstava obrazovanja, financija i pravosuđa, bacali kamenje na policiju te tražili bolje uvjete na fakultetima i ostavku premijera Edija Rame. Prosvjednici su provalili i u Ustavni sud, gdje su ubacivali baklje i pirotehniku. Policija ih je rastjerivala vodenim topovima. Organizatori upozoravaju na manjak financijske potpore i slabe izglede za zaposlenje nakon diplome. Rama, koji je u svibnju prošle godine osvojio četvrti mandat, suočen je s rastućim nezadovoljstvom. Neredi se odvijaju u jeku studentskih i učeničkih prosvjeda zbog obrazovanja i životnih uvjeta diljem Europe.

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