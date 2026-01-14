Obavijesti

Pogledajte snimku sa Srpske večeri na Velesajmu zbog koje je Pupovčev SNV dobio prijavu

Piše Filip Sulimanec,
Foto: X/Screenshoot

O nastupu se oglasio i veleposlanik Kosova u RH, Martin Berishaj koji je rekao da ovakve stvari ne mogu narušiti albansko-hrvatske odnose

Pojavila se snimka s tradicionalne manifestacije 'Srpsko veče' koju je na Velesajmu organiziralo Srpskog narodno vijeće. Na njoj Snežana Đurišić pjeva Vidovdan. Zbog stihova pjesme, vijećnik Vukovarsko-srijemske županije Nikola Kajkić podnio je kaznenu prijavu protiv Pupovčevog SNV-a.

O nastupu se oglasio i veleposlanik Kosova u RH, Martin Berishaj koji je rekao da ovakve stvari ne mogu narušiti albansko-hrvatske odnose. Novosti koje izdaje Srpsko narodno vijeće osudile su način na koji se izvjestilo o nastupu i usporedile ga s gašenjem Bujice na Z1.

Iz SNV-a su naknadno priopćili i da nijedna objava vezana uz Srpsku večer nije bila objavljena na njihovim službenim društvenim mrežama.

