Srpska večer u Zagrebu izazvala burne reakcije. 'Pevalo' se o Kosovu, stigla i kaznena prijava

Srpsko narodno vijeće organiziralo je 'Srpsko veče', tradicionalnu novogodišnju manifestaciju na Zagrebačkom velesajmu u kongresnoj dvorani. Na poziv Srpskog narodnog vijeća, gošća je bila folk-pjevačica Snežana Đurišić koja je glazbenim notama zabavljala 2000 okupljenih. Upravo je izbor pjesama doveo do žustrih reakcija čak do dalekog Kosova zbog pjesme Vidovdan.

- Kud god da krenem, Tebi se vraćam ponovo, Ko da mi otme, Iz moje duše Kosovo. Vidovdan, K'o većni plamen, U našim srcima, Kosovskog boja, Ostaje istina - idu stihovi pjesme koju u originalu pjeva Gordana Lazarević.

Protiv SNV-a je kaznenu prijavu podnio vijećnik Vukovarsko-srijemske županije, Nikola Kajkić.

- Tijekom te večeri izvođači iz Srbije i glazbenici iz Srbije su izvodili razne pjesme koje imaju elemente i obilježja prekršaja i kaznenog djela u dijelu poticanja na mržnju i podjelu po nacionalnoj i vjerskoj osnovi - rekao je.

- Ja sam došla na poziv i pjevala sam svoje pjesme i bila sam lijepo primljena - rekla je Đurišić za RTL pa se naljutila na pitanje je li ju SNV zvalo i rekla da joj se više ne obraćaju. Prokomentirala je i prijavu Kajkića.

- Ja sam ta koja bih trebala tužiti zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi - rekla je za RTL.

Kosovski veleposlanik

O stihovima pjesme koja je izašla 1989. tijekom ludila srpskog ultranacionalizma, oglasio se i veleposlanik Kosova u Hrvatskoj Martin Berishaj.

- Irelevantno je komentirati pjesmu koja se pjevala u zatvorenom prostoru pred društvom za koje se zna kakve ideje imaju o Kosovu - kratko je rekao za RTL.

Sve je prokomentirao i Faik Ispahiu, direktor kosovskog portala Kallxo.com.

- Nije to sasvim tako nevino i bezazleno. Povijest nas uči drugome. Ali, dapače, ne samo Zagreb, nego i cijela Hrvatska i ogromna većina Hrvata veliki su prijatelji Albanaca i Republike Kosovo. Svi Hrvati su svjesni koliko su Albanci doprinijeli Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata - rekao je Ispahiu i dodao da ovo neće pokvariti hrvatsko-albanske odnose.

- Ne vjerujem da skupina od oko dvije tisuće Srba koja pjeva četničke, fašističke i rusofilne pjesme protiv Albanaca može na bilo koji način narušiti hrvatsko-albansko prijateljstvo. To samo govori o tome da još uvijek ima Srba koji se nisu uspjeli osloboditi svoga fašizma. Tužno je što i dan danas postoje Srbi koji pjevaju o svojim zločinima i veličaju svoje zločince, a što je još gore, to čine u Zagrebu, gradu koji je pun Albanaca koji vole i poštuju Hrvatsku i očito pun Hrvata koji znaju istinu te vole i poštuju Albance, Albaniju i Republiku Kosovo. Moramo biti svjesni da ta srpska kultura zapravo dolazi kao pažljivo pripremljena provokacija nakon potpisivanja potpisivanja vojne suradnje između Hrvatske, Albanije i Republike Kosovo. To je već viđen modus operandi službenog Beograda, a hrvatska država to mora znati i imati na umu - kazao je Ispahiu.