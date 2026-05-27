Pogledajte što sve ima novi šef HNB-a: Stan, vikendicu, dionice, obveznice. Ni plaća nije loša

Ante Žigman novi je guverner HNB-a. Prema službenoj biografiji, Ante Žigman svoju je karijeru započeo upravo u HNB-u. Dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hanfe, od 2018. godine. Nadležnost Hanfe obuhvaća sve financijske nebankarske usluge, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, osiguranja, investicijskih i mirovinskih fondova do pružatelja usluga virtualne imovine.

Zagreb: Hanfa petu godinu zaredom proglasila najbolje studentske radove iz područja ekonomije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Novi guverner HNB-a prema imovinskoj kartici koju je ispunio kao predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e ima mjesečnu neto plaću od 6401,80 eura. Prema podacima iz imovinske kartice ne prima plaću kod drugog poslodavca. Žigman je pod ostale prihode upisao jednokratno 398,32 eura, zatim 454 eura na godišnjoj razini koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak. Pod obrazloženje je naveo: Prihod se odnosi na isplate iz mirovinskih prava iz dobrovoljne mirovinske štednje na koju imam pravo nakon navršene 50. godine života. Navedeni iznos predstavlja zbroj svih isplata u 2025. godini. Naveo je i jednokratnu uplatu za nematerijalnu štetu od 3000 eura.

Supruga ministrica

Supruga Nataša Mikuš-Žigman koja je ujedno i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske ima mjesečnu plaću 4527,75 eura.

Ante Žigman ima kredit u Raiffeisenu od 183300,75 eura iz 2007. Mjesečni anuitet iznosi 922,58 eura. Supruga ministrica ima kredit u istoj banci iz 2023. koji iznosi 25000,00 eura s mjesečnim anuitetom od 359,25 eura.

Nekretnine

U imovinskoj je prijavio stan od 90 kvadrata u Zagrebu u vrijednosti od 350.000 eura. Ima i garažu 17,57 m2 u vrijednosti od 27.000 eura. Supruga Nataša ima kuću u Jablanovcu od 713 metara kvadratnih u vrijednosti od 250.000 eura. Kao suvlasnik s trećim osobama prijavio je vikendicu na Viru od 145 m2 u vrijednosti od 150.000 eura.

Zagreb: Dodjela godišnjih nagrada Hrvatske udruge poslovnih žena Krug | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Supruga Nataša ima livadu u Jablanovcu od 501 m2 u vrijednosti od 5000 eura. U istom mjestu supruga ima još jednu livadu 1213m2 u vrijednosti od 12130 eura. Supruga ima stan u Puli od 85,56 metara kvadratnih u vrijednosti od 200.000 eura.

Dionice, obveznice

2018. je prijavio 276 dionica Hrvatskog Telekoma. Jedna dionica tada je bila vrijedna 41 euro, a supruga isto u HT-u ima 88 dionica. Novi šef HNB-a ima i 29,74 dionica američke tvrtke Advanced Micro Devices. Jedna dionica je vrijedna 193 eura. Posjeduje i osam dionica u poznatoj Nvidiji, a vrijednost jedne je 155 eura.

U Tesli ima jednu dionicu koja je 2025, vrijedila 364 eura. Ima dvije dionice u Intelu te 5,52 u Pfizeru. Posjeduje i državne obveznice Ministarstva financija nominalne vrijednosti 3000 eura. Ima i trezorski zapis Ministarstva financija u vrijednosti od 6000 eura te još jedan trezorski zapis Ministarstva financija u vrijednosti od 10.000 eura.