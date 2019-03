Pogledajte video s najboljim trenucima Seasplash festivala

To su samo neki od pozitivnih komentara koje je zabilježila kamera Davida Tešića iz DMT Productionsa na prošlogodišnjem, 16. izdanju Seasplash festivala na tvrđavi Punta Christo. U petominutnom video uratku vraćamo vrijeme unazad, točnije u srpanj prošle godine, kako bi ponovno osjetili atmosferu koja nas čeka i ovo ljeto u posebnom Seasplash festival Exodus izdanju, na posve novoj lokaciji - plaži Martinska kod Šibenika od 18. do 21. srpnja. Davidova kamera vodi nas na festivalsku plažu, u kamp, među sudionike brojnih radionica, rasplesanu publiku i na brojne pozornice Seasplasha.

Što je najvažnije pred kameru su stali neki od najznačajnijih glazbenih gostiju koje je festival ugostio prošle godine. Otac današnjih MC-ja U-Roy, veteran jungle pokreta MC Navigator, Ras Kayleb iz jednog od najvažnijih soundsystema današnjice Channel Onea, autor najboljeg dub albuma 2018. Dubmatix, poznati jungle i dubstep MC Parly B, pokretačka snaga britanske bass scene Gardna, Oliver Nektarijević lider kultnog regionalnog benda Kanda, Kodža i Nebojša, te domaći talenti Roots Daughter i Filip Motovunski. Svi oni imaju važnu poruku za one koji se spremaju ovo ljeto na Seasplash festival.

Promjena cijena festivalskih ulaznica

Požurite po svoju Seasplash festivalsku ulaznicu koja uključuje četiri dana festivalskog programa i kamp do 19. ožujka kada ulaznice poskupljuju. Festivalske ulaznice mogu se kupiti putem web stranice PDV ili u Entrio sustavu.

Seasplash info

Na samom pragu punoljetnosti, vrijeme je da Seasplash festival ode na svoje prvo samostalno putovanje. Prvi put u 17 godina festivala ovoljetno izdanje seli se na jug, u predivnu Dalmaciju, točnije na rt i plažu Martinska. Smještena direktno preko puta grada Šibenika, na jedinstvenom srimskom poluotoku i na samom ulazu u šibensku luku, Martinska će svojim privlačnim izgledom i lokacijom otvoriti novo poglavlje u povijesti festivala. Od 18. do 21. srpnja 2019. opuštanje uz sunce i more te najbolje od domaćeg i međunarodnog reggaea, duba, drum and bassa, junglea, ska i punka čeka vas u Martinskoj!

Lee “Scratch” Perry, Scientist i Mad Professor – sveto trojstvo još uvijek aktivnih legendi duba i reggaea prva su najavljena imena, a idući tjedan Seasplash će objaviti i drugi val izvođača. Martinska, kao nova lokacija festivala, tako će za svoju premijeru ugostiti sami vrh svjetske bass glazbe.

Seasplash festival je osim nove lokacije osvježen s novim dizajnom kojeg je osmislila dugogodišnja suradnica i dizajnerica festivala Marijana Krbot.



Tema: Promo sadržaj