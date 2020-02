'Pogledao sam i ostao u šoku, zamolili su me da se maknem'

Iz sna me trznula neka lupnjava, dva udarca, i čula sam kao da netko nešto vuče. Probudila sam se i uplašila se.

Priča nam to starija stanarka Zemljakove ulice u zagrebačkom naselju Sopot. Samo koji metar od njenog prozora bio je stravičan prizor.

- Ustao sam i nisam znao što se događa. Već se razdanjivalo kad sam izašao iz stana te vidio dva policajca i troje djelatnika Hitne pomoći. Otišao sam do izlaza iz zgrade, zamolili su me da se maknem. Ali ono što sam vidio šokiralo me. Tijelo mlađe žene bilo je umotano u tepih. Nisam mogao vidjeti lice jer joj ga je tepih prekrivao. Jedna tenisica bila je pored nje - kaže nam stanarkin suprug.

Supruga je uzbuđena, ne zna treba li se bojati. Od kada se vijest proširila, telefon im ne prestaje zvoniti. A oni potreseni prepričavaju ono što znaju. Cijelo naselje šokirala je ova smrt.

Policija je došla na poziv jednog od stanara oko sedam sati na očevid. Tijelo se nalazilo na stražnjem ulazu zgrade, preko kojeg se ide u park koji je okružen zgradama. Truplo je bilo na ulazu u podrum, koji je zaštićen metalnim vratima. Prije nego što je policija počela očevid i pomaknula tijelo, ono je navodno bilo na stubama. Više inspektora bilo je na očevidu, sakupljali su dokazni materijal, podignuli šator kako stanari ne bi gledali strašni prizor. Nakon što su pogrebnici odvezli tijelo, policajci su još dugo držali otvorena prva vrata podruma.

Do zaključenja ovog broja policija nije bila objavila koji bi mogao biti uzrok smrti ni potvrdila moguće navode da na tijelu nije bilo ozljeda koje bi upućivale na nasilnu smrt. U parku smo sreli nekoliko stanara.

- Čuli smo oko pet sati svađu dvije muške osobe, a zatim i ženski vrisak. Nakon toga je sve bilo mirno, a onda su nas probudile sirene - rekao nam je jedan stanar.

Zgrada iza koje je ostavljeno tijelo mlade žene ima četiri kata. Razgovarali smo s gotovo svim stanarima čiji su prozori iznad. Svi redom ističu da to nije nitko od njihovih sustanara jer se međusobno poznaju. U zgradi žive uglavnom stariji ljudi ili obitelji. Također, nitko ne vjeruje da je riječ o samoubojstvu.

- Policija nas je ispitivala jesmo li čuli da netko nešto vuče napolju. Čini se po tome da sumnjaju kako je tijelo dovučeno i ostavljeno - kaže nam jedna od njih.

Jedan od stanara ističe da se u tom parku iza njihove zgrade često okupljaju mladi.

- I škola je u blizini, a park je relativno skrovit. I vidim kad idem u šetnju, a čujem i kad se posvađaju. Često ustajem po noći, pa sam tako i ove često prekidao san, ali baš ništa nisam čuo izvana. Nevjerojatno mi je da nam se takvo nešto dogodilo - prepričava nam.

Susjednoj zgradi niz prozora gleda na mjesto na kojem je nađeno tijelo. Svi stanari te strane s kojima smo razgovarali kažu da nisu ništa vidjeli.

- Kći se vratila oko četiri iz noćnog izlaska. Tad je sve bilo mirno. Ujutro sam dignula rolete i šokirao me policijski šator - kaže nam stanarka.