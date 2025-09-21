Obavijesti

News

Komentari 0
SRETNI DOBITNIK

Pogodio Loto 6 i dobio 198.000 €: Evo gdje ide sretni dobitak!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Pogodio Loto 6 i dobio 198.000 €: Evo gdje ide sretni dobitak!
Foto: Hrvatska lutrija

Izvučeni brojevi bili su: 15, 16, 19, 31, 33, 43 te dopunski broj 12. Upravo ta kombinacija donijela je igraču sretan dobitak.

Velika sreća stigla je u Rijeku – u večerašnjem izvlačenju 76. kola igre Loto 6 pogođena je „šestica“ vrijedna čak 198.568,96 eura.

Izvučeni brojevi bili su: 15, 16, 19, 31, 33, 43 te dopunski broj 12. Upravo ta kombinacija donijela je igraču sretan dobitak.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Tower Centru, na adresi J. Polića Kamova 81A. Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija i dodatnu igru Joker, a ukupna uplata iznosila je svega 1,85 eura.

Sljedeće izvlačenje igre Loto 6 održat će se u četvrtak, 25. rujna 2025., kada će jamčeni glavni dobitak iznositi 150.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025