Pogodio Loto 6 i dobio 198.000 €: Evo gdje ide sretni dobitak!

Velika sreća stigla je u Rijeku – u večerašnjem izvlačenju 76. kola igre Loto 6 pogođena je „šestica“ vrijedna čak 198.568,96 eura.

Izvučeni brojevi bili su: 15, 16, 19, 31, 33, 43 te dopunski broj 12. Upravo ta kombinacija donijela je igraču sretan dobitak.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Tower Centru, na adresi J. Polića Kamova 81A. Sretni dobitnik odigrao je pet kombinacija i dodatnu igru Joker, a ukupna uplata iznosila je svega 1,85 eura.

Sljedeće izvlačenje igre Loto 6 održat će se u četvrtak, 25. rujna 2025., kada će jamčeni glavni dobitak iznositi 150.000 eura.