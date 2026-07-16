Pojačane kontrole na moru: U riječkom akvatoriju otkriveno 13 prekršaja, kazne od 4.563 eura

U koordiniranoj akciji pojačanog nadzora od 10 do 19 sati sati sudjelovala su 22 službenika riječke Kapetanije i pripadajućih ispostava sa četiri brodice, kojima su preplovili 172 nautičke milje riječkog akvatorija, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Sudionicima u pomorskom prometu, kojima su utvrđeni prekršaji izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.563 eura.

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Pokretanje videa... VIDEO Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka' | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

Prilikom provedbe akcije poseban naglasak stavljen je na kontrolu i nadzor nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete i ostalim sudionicima u pomorskom prometu.

Provedba akcija pojačanih nadzora sigurnosti plovidbe nastavit će se u području nadležnosti svih osam lučkih kapetanija, tijekom trajanja razdoblja pojačanog pomorskog i nautičarskog prometa, a dosad je već bila u zadarskom akvatoriju.

Današnja akcija koordinirana je uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), odakle su upućivane informacije u realnom vremenu o uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima, stoji u priopćenju.