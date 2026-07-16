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Akcija "Sigurna plovidba"

Pojačane kontrole na moru: U riječkom akvatoriju otkriveno 13 prekršaja, kazne od 4.563 eura

Piše HINA,
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Pojačane kontrole na moru: U riječkom akvatoriju otkriveno 13 prekršaja, kazne od 4.563 eura
Na moru održana akcija "Sigurna plovidba 2026 Rijeka" | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Akcija "Sigurna plovidba 2026" nastavljena je u četvrtak u riječkom akvatoriju gdje je u okviru pojačanog nadzora pomorskog prometa obavljen 81 inspekcijski pregled te je utvrđeno 13 povreda propisa iz sigurnosti plovidbe

U koordiniranoj akciji pojačanog nadzora od 10 do 19 sati sati sudjelovala su 22 službenika riječke Kapetanije i pripadajućih ispostava sa četiri brodice, kojima su preplovili 172 nautičke milje riječkog akvatorija, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Sudionicima u pomorskom prometu, kojima su utvrđeni prekršaji izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.563 eura.

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Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka' VIDEO
Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka' | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

Prilikom provedbe akcije poseban naglasak stavljen je na kontrolu i nadzor nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete i ostalim sudionicima u pomorskom prometu.

OPREZ ZBOG STRANIH PLOVILA VIDEO Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka'
VIDEO Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka'

Provedba akcija pojačanih nadzora sigurnosti plovidbe nastavit će se u području nadležnosti svih osam lučkih kapetanija, tijekom trajanja razdoblja pojačanog pomorskog i nautičarskog prometa, a dosad je već bila u zadarskom akvatoriju.

Današnja akcija koordinirana je uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), odakle su upućivane informacije u realnom vremenu o uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima, stoji u priopćenju.

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