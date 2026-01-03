Pojavila se navodna fotografija uhićenja Madura, autentičnost još nije potvrđena

Na društvenim mrežama kruži prva fotografija za koju se tvrdi da prikazuje uhićenog venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura u američkom pritvoru, okruženog vojnicima američkih snaga. Prema tvrdnjama koje se dijele uz fotografiju, slika je navodno snimljena nakon uhićenja od strane američke vojske.

Međutim, trenutačno nema neovisne potvrde da je ta fotografija autentična. Mediji i agencije koji prate situaciju navode da nije moguće provjeriti vjerodostojnost objavljenog kadra, kao ni okolnosti u kojima je nastao.

U američkim izjavama ranije danas istaknuto je da se Maduro, prema tvrdnjama Washingtona, navodno nalazi u pritvoru SAD-a i trebao bi se pojaviti pred američkim sudom zbog kaznenih optužbi. No, zasad ni ta informacija nije potvrđena službenim dokumentima ili neovisnim izvorima.

I dok se fotografija dijeli diljem interneta, stručnjaci upozoravaju da takve slike mogu biti manipulirane ili krivo interpretirane, te da je za donošenje sigurnog zaključka potrebna provjera originalnog izvora i konteksta u kojem je snimljena.

Situacija ostaje nejasna i zahtjeva daljnje provjere prije nego što se može utvrditi radi li se o istinskoj snimci ili o lažnoj objavi.