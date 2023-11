Imamo nalaz s podatkom o alkoholu u krvi Banožića! Hitno se mora odgovoriti je li istinit!

Iz vinkovačke bolnice dobili smo navodni nalaz vađenja krvi na kojem piše da je Banožić imao 0.21 promil alkohola! Podsjetimo, u 24sata smo prvi objavili izjave sugovornika iz policije i bolnice koji tvrde kako je Mario Banožić otprilike pola sata nakon nesreće ipak imao alkohola u krvi, ali je u utorak DORH tvrdio suprotno.

Foto: 24sata

Policija ovo hitno mora istražiti!

Autentičnost ovog nalaza koji prenose i drugi mediji još nije potvrđena, no DORH i policija morali bi to učiniti u najkraćem moguće roku jer se radi o podacima koji su od iznimnog javnog interesa, koji- ako su istiniti- upućuju na kriminalno i skandalozno manipuliranje i prikrivanje odgovornosti bivšeg ministra.

24sata prvi pisali o tome

Podsjetimo, jučer kasno popodne i DORH je, objavljujući navode da u nalazima kojima raspolažu nije zabilježen alkohol, ipak tražio od policije da ispita medijske napise o alkoholu u Banožićevoj krvi. 24sata su prva objavila te podatke u u ponedjeljak popodne, iz više nam je izvora potvrđeno da je Banožiću toga jutra, u 6.45 sati, na Hitnom prijemu u vinkovačkoj bolnici doista izvađena krv kako bi mu se odredila krvna grupa, u slučaju da mora primiti krv, ali i da bi se utvrdilo ima li alkohola u krvi, što je liječnicima vrlo bitan podatak ako počne značajnije krvariti ili mora biti podvrgnut operaciji i uspavljivanju.

Premda su nam sugovornici najprije tvrdili da je rezultat te preliminarne analize pokazao 0,29 promila alkohola u krvi, sada se ispostavilo da je taj rezultat nešto niži, ali ako se i to pokaže točnim, ostat će nedvojbena činjenica da smo svjedočili neviđenom zataškavanju i skrivanju pune istine o nesreći u kojoj je jedan čovjek izgubio život. Potonji je rezultat kao analizu izbacio uređaj u službenom laboratoriju u vinkovačkoj bolnici i taj rezultat i sad stoji upisan u medicinski dokument u sustavu bolnice, govorili su nam sugovornici. Svi liječnici koji ulaze u medicinski karton pacijenta Banožića mogli su vidjeti taj rezultat.

Imao je alkohola u krvi!

Nekoliko sati nakon prijema u vinkovačku bolnicu Banožića su prevezli u KBC Osijek i, prema onom što tvrdi naš sugovornik, tek su tamo, između 13 i 14 sati, Banožiću službeno uzeti uzorci krvi i urina te poslani na vještačenje u Centar "Fran Vučetić" u Zagrebu. Dakle, sedam sati nakon nesreće, kad je izgledno da u krvi i urinu više neće biti onih početnih tragova alkohola.

DORH je dan kasnije priznao da je imao rezultate analize u ponedjeljak popodne, ali tada nisu odgovarali na naše upite da potvrde ili demantiraju navode o alkoholu u prvom uzorku krvi. Učinili su to tek 24 sata kasnije. Sada se čini da ni u utorak nisu objavili istinu.

Sumnje oko čitave istrage pobuđuju i mnogi drugi detalji. Čim su novinari došli na mjesto nesreće, zapitali su se zašto očevid vodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Vukovara, a ne općinski državni odvjetnik.

Foto: 24sata

Čudne stvari oko slučaja

Na pitanje zašto je ona vodila očevid, a ne netko iz Općinskog DO-a, odvjetnica Biljana Luburić rekla je kako ŽDO radi očevide prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama, kad se sumnja da je počinitelj bio pod utjecajem alkohola ili opijata. Banožić je, kako se moglo čuti iz više izvora neposredno nakon nesreće, noć proveo na martinjskoj fešti.

- Policijski je protokol da se odmah nakon teške prometne nesreće, u kojoj ima poginulih i teško ozlijeđenih osoba, od osoba koje su poslane u bolnicu na pružanje pomoći uzmu uzorci krvi i urina. To najčešće ide tako da dežurni koji vodi očevid naziva bolnicu i daje usmeni nalog za to. Uzimanje uzoraka provodi se odmah, uzorci se spremaju u posebne policijske setove koji se propisno moraju zatvoriti i zapečatiti te odmah poslati na vještačenje. Voditelj očevida to nije učinio. Uzorci nisu uzeti kad je trebalo, odmah nakon nesreće, nego tek u Osijeku - kaže nam sugovornik iz policije.

Da je voditelj očevida iz PU naložio bolnici službeno uzimanje uzoraka radi vještačenja, to ne bi morali učiniti u KBC-u Osijek. Osim toga, analizom očevida nesreće može se uočiti još nekoliko velikih propusta koje je učinila PU vukovarsko-srijemska. Naime, iako je riječ o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubila jedna osoba, a druga zadobila teške i po ozljede, iznimno prometna cesta na kojoj se to dogodilo bila je u prometu još sljedeća dva sata!