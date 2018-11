Pojeo puža i ostao paraliziran: Mladić preminuo zbog oklade...

Srednjoškolska ragbi zvijezda iz Australije, Sam Ballard (28), preminuo je nakon osam godina borbe za život. On je 2010. godine, iz oklade, pojeo puža iz vrta, a kasnije je zbog toga obolio od meningoencefalitisa, ozbiljne upale mozga.

Prije nesretnog izazova, Ballard je bio obećavajući igrač ragbija u svojoj srednjoj školi. Njegova majka je u nekoliko navrata na društvenim mrežama pisala da je Sam jako zabavan i veseo mladić te da se bori protiv opasne bolesti. No, nažalost, nije ju uspio preboljeti, piše Daily Mail.

Jimmy Galvin i Michael Seasby, Samovi prijatelji, ispričali su kako je ta večer promijenila njihove živote.

Friends and family are mourning the death of Sam Ballard, the Sydney man who fell into a coma after eating a slug eight years ago. #9News pic.twitter.com/k1LS2SqEHU