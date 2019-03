'Pokazao sam onima koji su me izbacili da nešto vrijedim'

Hvala Vama što ste ušli u otvorenu političku bitku s vrhom države i HDZ-a. Nazvao sam Marijana Kustića i čestitao mu na izbornoj pobjedi. Ako me pitate jesam li zadovoljan, ostvarili smo respektabilan rezultat. Jača smo politička opcija od HDZ-a u Gospiću. Jedan od najvećih prevaga je bio rezultat HDZ-a u Senju gdje su dobili 1100 glasova prednosti. Čestitam HDZ-u i koalicijskim partnerima, svima vama na fer utakmici i hrabrosti,. Okupio sam ljude koji su se bili spremni usprotiviti najjačoj stranci u državi i u županiji, rekao je Darko Milinović. On je u nedjelju na prijevremenim izborima u Lici osvojio drugo mjesto.

- To birači moraju poručiti na izborima za župana. birači su poručili da je HDZ, koji je imao 55 posto prije dvije godine, sada je to negdje oko 35 posto. Za dvadeset posto imaju lošiji izborni rezultat. Ja sam očekivao bolji rezultat. Rezultat oko dvadeset posto je respektabilan.... Mislim da je on dobra startna pozicija za eventualno neke izbore koji bi se trebali dogoditi... Da je moj rezultat bio bolje, razgovarao bih najprije s onima koji nisu rušili proračun, nakon toga bih razgovarao s HDZ-om. Na njima je sada da odaberu s kim će dogovarati većinu u skupštinu.Ja sam jutros rekao da ćemo teško s njima razgovarati. Oni su sad pobjednici, neka se odluče s kim će razgovarati ili nek se odluče za rušenje proračuna pa da idemo na nove izbore. Ako ja budem dio većine, bit će to pod strogo dogovorenim uvjetima. U prosincu se moglo sjesti i razgovarati. HDZ tada nije htio, htjeli su prijevremene izbore, da potrošimo milijun i pol kuna i nismo dobili ništa. Opet oni moraju s nekim sjesti i razgovarati.... Pokazao sam onima koji su me istjerali iz HDZ-a da ipak nešto vrijedim - rekao je Milinović.