Pokolj u Gazi. Hamas redom ubija sve koji mu se protive

Foto: X/screenshot

Jedan od izvora iz Gaze, sigurnosni dužnosnik, izjavio je da su od početka primirja Hamasove snage ubile 32 člana "bande povezane s jednom obitelji u gradu Gazi", dok je pritom poginulo i šest pripadnika Hamasa

Hamas nastoji ponovno učvrstiti svoju kontrolu nad Gazom otkako je na snagu stupilo primirje, a u tom je procesu ubio najmanje 32 ljudi u obračunu s grupama koje se protive njihovoj čvrstoj vlasti nad razrušeni pojasom Gaze, piše Jerusalem Post.

Znatno oslabljeni izraelskim vojnim operacijama tijekom rata, Hamasovi su pripadnici postupno počeli izlaziti natrag na ulice Gaze otkako je primirje počelo u petak, krećući se oprezno u slučaju njegova iznenadnog kolapsa, prema riječima dva sigurnosna izvora iz tog područja. U ponedjeljak je Hamas rasporedio pripadnike svog vojnog krila, Brigada Izz ad-Din al-Qassam, dok je oslobađao posljednje žive taoce zarobljene iz Izraela prije više od dvije godine.

Foto: Wikimedia Commons

Reutersove snimke prikazale su desetke Hamasovih boraca poredanih ispred jedne bolnice na jugu Gaze, od kojih je jedan nosio oznaku na ramenu koja ga identificira kao pripadnika elitne "Sjenovite jedinice", za koju Hamasovi izvori tvrde da je bila zadužena za čuvanje talaca.

Jedan od izvora iz Gaze, sigurnosni dužnosnik, izjavio je da su od početka primirja Hamasove snage ubile 32 člana "bande povezane s jednom obitelji u gradu Gazi", dok je pritom poginulo i šest pripadnika Hamasa.

