Pokopali Anne Cecile: Nećemo odustati dok ne saznamo istinu

Oko 200 ljudi došlo je na posljednji ispraćaj Anne Cecile koji se održao u petak prijepodne u selu blizu Albervillea. Njezina obitelj izrazila je želju za ceremoniju na kojoj mogu prisustvovati svi koji su bili uključeni u potragu za njome kada je 2013. godine nestala u Hrvatskoj tijekom glazbenog festivala.

Njezina majka napisala je i pismo koje je na sprovodu pročitala Olive, Annina prijateljica iz djetinjstva, javlja France Bleu.

- Anne Cecile se vratila kući. To je olakšanje, ali borba nije gotova. Svi želimo znati istinu i nećemo odustati dok ju ne saznamo. Još uvijek imamo dovoljno energije za to, kao i sva naša obitelj i rodbina. Prošlo je tri i pol godine otkako ju tražimo, ali garantiramo vam da ćemo nastaviti potragu za istinom - napisala je majka u pismu.

Podsjetimo, Anne Cecile nestala je tijekom 2013. godine na glazbenom festivalu Memento Demento. Početkom ove godine pronađene su kosti za koje su istražitelji sumnjali da bi mogle biti njezine, a nakon DNK analize je i potvrđeno da se radi o nesretnoj 23-godišnjakinji. Prvotna potraga za njome nije dala rezultate obzirom da je područje na kojem je pronađena bilo označeno kao minsko polje.

To je i povuklo pitanja brojnih istražitelja, ali i njezinih roditelja i prijatelja, oko toga što bi ona samoinicijativno tamo radila. Sumnjalo se u to da je ubijena obzirom da je umrla od ozlijede glave. Hrvatska obdukcija pokazala je kako je smrt bila nesreća, no njezini roditelji zahtijevali su obdukciju u Francuskoj.

Zbog vrlo malog broja tragova koji su se mogli i prikupiti nakon što je tijelo tri godine bilo na otvorenom, tijelo Anne Cecile napokon je sahranjeno.