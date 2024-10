Pokopali jedinu žrtvu razorne poplave u Dusini: Od Lucije se oprostili suprug i troje djece

Tišina je u naselju Dusina zbog stradale Lucije Prajo koja je pokopana u utorak oko 15 sati, piše N1info.ba. Suprug joj je još u stanju šoka, a i sam je bio na rubu smrti. Spasio ga je Jasmin Karalija (15).

- Odnijela me voda. Držao sam se za kamenje. Uhvatio me za ruku dok sam prilazila i izvukao me van. Tako me spasio - rekao je Stjepan Prajo.

- I ja sam u tom trenutku mislio da ću poginuti - dodao je Jasmin Karalija.

Susjedi su učinili sve kako bi spasili Stjepanovu kćer koja je bila u kući s majkom. Uspjeli su.

Foto: N1

- Strah i užas. Plakati. Nismo razmišljali ni o čemu, što će biti s nama, samo smo htjeli spasiti - prisjetio se Raif Salčinović.

- Razina vode je porasla i dalje je golema široka. Mora da je u najužem dijelu bila visoka 7-8 metara - rekao je Elvir Salčinović.

Naselje je proteklih dana bilo odsječeno od ostatka svijeta. A sada je do njega iznimno teško doći. Predsjednica JU Dom zdravlja Dusina Esma Salčinović kazala je da ukupno ima 20-25 ugroženih, poplavljenih i srušenih kuća. Do mjesne zajednice se može doći šumskim putevima, ovdje na dionici prema Gojevićima, dok je komunikacija prema Fojnici samo kamionima. Aktivno se čiste domovi u naseljima Bakovići i Gojevići. U tijeku je akcija čišćenja škole i školskog dvorišta.

- Što se tiče prostorija, one će uskoro biti renovirane i spremne za nastavu, ali djeca iz okolnih mjesta ne mogu dolaziti u školu jer su ceste i dalje blokirane - dodala je Mirjana Golub, ravnateljica OŠ u Gojevići.