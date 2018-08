Pokopali roditelje, a djeca će ići obitelji: 'Slijedi teško vrijeme...'

U četvrtak poslijepodne plakalo je cijelo Vrbovsko, tužna povorka na groblju Krš ispratila je na posljednji počinak Duška i Andreju Kesić, smrtno stradale u prometnoj nesreći koja se dogodila u Vukovoj Gorici u utorak, javlja Novi list.

Njihova devetogodišnja djevojčica zbrinuta je u karlovačkoj Općoj bolnici i srećom, nije životno ugrožena, no, teško je prihvatiti činjenicu da će nastaviti kročiti životom bez roditeljskog oslonca. Obitelji poginulih spremno će dočekati djevojčicu nakon što se oporavi, kao što će zbrinuti i njezina nešto starijeg brata.

- Teško vrijeme tek predstoji - kazao nam je Dominik Birt, direktor proizvodnje iz tvrtke Cedar gdje je Duško Kesić-Dule radio kao viličar od samog pokretanja drvnog pogona.

- Duško je bio vrhunski djelatnik, rijetko viđena radišna osoba koji je svoj posao radio profesionalno i savjesno. Bio je ne samo čovjek, već izuzetan i kao roditelj, kolega, izrazito empatičan prema svima, zapravo nije ni čudno da je više od dvadesetak godina bio dobrovoljni vatrogasac - kazao je Birt Novom listu.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201073 / ]

Vlasnik Cedra Darko Prodan, neke kolege i ja posjetili smo obitelji poginulih supružnika i vjerujte učinit ćemo sve kako bi bol bila što manja za cijelu obitelj. Razgovarali smo s Duškovim bratom Milošem i njihovom majkom, s obzirom da su i oni kod nas zaposleni u Cedru, pa nastojimo u ovom trenutku ublažiti bol koja je nemjerljiva. Djelatnici su već prikupili novac za obitelj, spontano koliko se može, a mi kao tvrtka učinit ćemo sve, osigurati sve što treba ne bi li nastavak života djevojčici i njezinom bratu bio podnošljiviji. No, svjesni smo činjenice da najteže vrijeme tek dolazi, kaže Birt.

Vatrogasci tuguju: Duško je prvi dolazio i zadnji odlazio

Za nesretnom obitelji tuguju i vatrogasci DVD-a.

– Nama koji smo s njim odrasli, igrali nogomet, dijelili školske klupe i pogasili mnoge požare ostaje neizmjerna žal za našim Duletom i sjećanje na sve dobre životne stvari koje nas izgrađuju kao ljude, kolege i kao vatrogasce. Duško je bio onaj koji prvi dolazi i zadnji odlazi iz našega doma, nesebično pomažući drugima kad god je to mogao. Nama je bio veliki oslonac, osoba koja je uvijek znala pronaći prave riječi i učiniti dobra djela kako sa nama tako i s drugima. Sigurni smo da će on uvijek biti s nama tu negdje oko kamiona, u spremištu, na intervencijama. Počivaj u miru prijatelju, neka te čuvaju anđeli - poručili su vatrogasci Vrbovskog.

Ovo je samo dio poruka objavljenih na vatrogasnom portalu vatrogasne postaje Vrbovsko s obzirom da je kako kažu njihov Dule, gasio požare zajedno s njima više od dvadesetak godina kao dobrovoljac.

– Pouzdan, nikada nije zakazao, u njega smo imali maksimalno povjerenje, kazao nam je shrvani zapovjednik DVD-a Vrbovsko Mario Mužević. Kao dobrovoljni vatrogasac živio je i radio s nama preko dvadeset godina. Svašta smo zajedno prošli, uvijek ozbiljan i pouzdan, vatrogasna zajednica doživjela je veliki gubitak njegovim odlaskom - kazao je Mužević.

Slično razmišljanje dijele i Andrejine kolege u Policijskoj postaji Vrbovsko. Bila je omiljena u kolektivu.

'Ovako bolne i velike tragedije kod nas su rijetkost'

Dražen Mufić, gradonačelnik Vrbovskog naglašava kako u sredinama kao što je Vrbovsko u kakvima se ljudi međusobno itekako poznaju, ovakva tragedija djeluje iznimno bolno.

– Kad čovjek čuje ili pročita da je devetogodišnja djevojčica ostala bez roditelja bilo gdje u svijetu, nije mu lako, a ta je bol dodatno uvećana ako znate tu obitelj, a upravo to slučaj je kod nas gdje su ovako bolne i velike tragedije ipak rijetkost. Naravno, kao lokalna samouprava mi ćemo učiniti sve da članovima te obitelji umanjimo bol zbog ove strašne i ničim mjerljive tragedije, a nastojat ćemo pomoći i u budućnosti djeci koja su ostala bez roditelja. Moram naglasiti i to da me je nazvao karlovački župan Damir Jelić te i on, budući da je do tragedije došlo na području njegove županije, ponudio pomoć. Hvala mu, kao i svima koji su spremni pomoći jer sada zaista moramo biti uz tu obitelj - rekao je gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201070 / ]

Istraga pokazala: Mađar se kombijem zabio u njihov auto

Podsjetimo, teška prometna nesreća dogodila se u utorak oko 13.30 sati. U prvom trenutku nakon što je policija izašla na očevid ustvrdila je kako je škoda bračnog para Kesić sletjela s ceste u pravcu Duge Rese i zaustavila se u žbunju, desno od prometnica. Budući da je riječ o ravnoj dionici ceste, pojavile su se špekulacije zbog čega je vozač naglo skrenuo u desno.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem prometne nesreće pokazalo se da je 35-godišnji državljanin Mađarske odgovoran za tešku prometnu nesreću.

Mađar je kobnog trenutka kombijem britanskih registracijskih oznaka vozio starom riječkom cestom u smjeru Duge Rese. Vozač Škode na ravnom dijelu ceste krenuo je u pretjecanje kombija. Međutim, vozač kombija nije se kretao sredinom svoje trake, već je jednim dijelom vozila prešao u traku kojom prometuju vozila iz suprotnog smjera. Došlo je do kontakta dva vozila, a kombi je udario u bočnu stranu škode. U tom trenutku došlo je do zanošenja škode, vozač više nije mogao zadržati svoje vozilo na cesti pa je sletio izvan kolnika i udario u stablo. Na mjestu događaja preminuli su vozač i njegova supruga, dok je njihova devetogodišnja djevojčica zadobila teške ozljede.

Zbog sumnje u kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu 35-godišnji državljanin Mađarske bit će predan pritvorskom nadzorniku te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava, priopćili su iz policije.