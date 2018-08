Lori (9) je ostala bez mame i tate, jedva su je izvukli iz auta

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Počeo je tako priču prijatelj stradalih supružnika Duška (39) i Andreje (43) Kesić iz Vrbovskog koji su u utorak oko 13.30 sati smrtno stradali u prometnoj nesreći. S njima u autu bila je i kćerkica Lori (9), koja je nakon svega teško ozlijeđena.

- Ovo je strašno, jeza me hvata kad se samo sjetim što se dogodilo - kažu prijatelji. Obitelj je iz još neutvrđenog razloga na ravnici kod Vukove Gorice Škodom prešla na suproti trak. Duško je zakočio, vratio se u desno, no sletio je s ceste u usjek i udario u stablo.

Nesretna 9-godišnjakinja je nakon nesreće ostala zarobljena u automobilu. Lim automobila zgnječio joj je nogu i nije mogla van. Do Lori su prvi došli vatrogasci koji su je uspjeli izvući. Predali su je timu Hitne pomoći koji ju je odmah odvezao u Opću bolnicu Karlovac.

Ravnatelj te ustanove, dr. Ervin Jančić, rekao je kako je stanje djevojčice stabilno, no da će je morati ostaviti na liječenju u bolnici. Supružnici su preminuli na mjestu nesreće i nikakva reanimacija nije imala smisla. Policija o cijeloj tragediji nastavlja istragu, a nove detalje mogli bi im otkriti svjedoci koji su se u tom trenutku našli na cesti.

Zašto je naglo skrenuo?

Na mjestu nesreće zadržao se i kombi stranih oznaka kojeg je Škoda navodno pretjecala. Navodno je tada iz suprotnog smjera naišlo drugo vozilo pa se Duško pokušao vratiti u svoj trak. Tada se automobil zanio i sletio ceste u drvo. Istražitelji to pokušavaju povezati i s izjavama djevojčice koja je nakon nesreće ispričala da je jedan od automobila išao iz suprotnog smjera. Uz njega su taj trenutak na cesti bili kombi te još jedan zeleni automobil.

Kako su nam rekli ljudi bliski obitelji, Kesići su se s kćerkicom zaputili u Karlovac na Autobusni kolodvor na kojem ih je čekao Andrein sin srednjoškolske dobi iz prvog braka. Vraćao se sa sezonskog rada u Vodicama kad su mu javili za nesreću. Nažalost, njihov susret je naprasno prekinula tragedija koja je zavila u crno cijelo Vrbovsko.

Mještani su utučeni zbog preranog odlaska sumještana. Supružnici su s djecom stanovali u stanu u središtu grada. Svi su ih poznavali i za njih imaju samo riječi hvale. Govore da su bili skladna obitelj. Andrea je radila posao tajnice u postaji policije u Vrbovskom, dok je Duško radio u lokalnoj pilani. Bio je i dobrovoljni vatrogasac u lokalnom DVD-u i igrao je nogomet u lokalnom klubu. Za Andreu govore da je bila pozitivna, uvijek vedra i vesela osoba koja je svaki svoj trenutak rado provodila sa svojom djecom i obitelji.

Tri dana bez odgovora

S dugim crnim nizom poginulih u prometnim nesrećama ne mogu se pomiriti ni obitelji drugih stradalih ljudi. Do danas ta brojka iznosila je 215 stradalih u prometu od početka godine. Nakon teške prometne nesreće u Ilici prošlog tjedna, u četvrtak će u Zagrebu sahraniti obje poginule žene, Lauru Stelio (22) i Nadicu Hoflinger (65). Tragično preminulu Lauru, koja je u sudaru izletjela iz automobila, istražitelji su uspjeli odmah identificirati. Stradalu Nadicu to nisu mogli, a njezina obitelj nije znala što je s njom bilo. Prva službena informacija da je preminula njihova majka, supruga i baka obitelj iz zagrebačkog naselja Črnomerec dobila je tek službeno u ponedjeljak. U srijedu nisu bili raspoloženi za izjavu oko same nesreće kao ni jesu li im članovi obitelji Marina Kameničkog, koji je skrivio nesreću, izrazili sućut.

- Strašno me je pogodila ta nesreća. Gospođu sam jako dugo poznavala, a obitelj je tu živjela zadnjih 40 godina. Oni su snažno potreseni i ne znam kako će se oporaviti od toga - rekla nam je jedna od susjeda stradale Nadice.

Obitelj je uz prozor zapalila lampaš, a niz cijelu ulicu Črnomerec polijepljene su obavijesti o tragediji. Podsjetimo, stradala Nadica bila je u Opel Astri koju je vozi Damir Babić Alagić. On se vraćao sa stolnog tenisa te je povezao gospođu. Kamenički se zabio u njih nakon što je nekoliko sekundi ranije izgubio kontrolu nad svojim Mercedesom AMG. Zbog prevelike brzine lupio je u rubni kamen, prešao u kontra smjer, zabio se u zid, a potom u niz automobila.