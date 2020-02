Pokrenuta peticija za ukidanje mostarine na Krčkom mostu

Unija Kvarnera pokrenula je online peticiju za ukidanje naplate mostarine na Krčkom mostu.

Krčki most je jedini most koji se plaća u Hrvatskoj. Više od dvije godine političke stranke s Kvarnera glasno se bune protiv toga, ističući kako je riječ o diskriminaciji - piše Kanal Ri.

- Treba ukinuti (mostarinu). Mislim da je bio dogovor da se mostarina naplaćuje dok se ne otplati cijeli projekt, tako da je vrijeme da se ukine - rekla je jedna građanka.

- Normalno bi bilo da se ukine, to smo sve platili mi, to je sve narod platio. Nije to nitko dao iz svoga džepa, mi sirotinja smo platili i sad opet (plaćamo) - rekao je građanin.

Unija Kvarnera je nakon ustavne tužbe otišla korak dalje te je pokrenula online peticiju za ukidanje naplate mostarine na Krčkom mostu.

- Pozivam ovom prilikom sve građane da odu na Facebook stranicu 'Ista prava želim' i da lajkaju stranicu, a tamo potpišu peticiju. Pozivam također javne osobe da nam daju svoju podršku - poručio je predsjednik Unije Kvarnera Marko Boras Mandić.

Dodao je kako je 'došlo vrijeme da se konačno izborimo za istu razinu prava koju imaju svi ostali građani diljem zemlje te još jednom zajednički uputimo zahtjev prema nadležnim tijelima'.

- Zakinuti su svi građani. I građani iz ostalih krajeva Hrvatske koji dolaze na Kvarner, oni moraju plaćati mostarinu. Naravno, najviše smo zakinuti mi s obzirom da najviše koristimo Krčki most. Mislim da će ova inicijativa najviše ići u korist otočanima, jer iako je njima mostarina besplatna, njima je ona ugrađena u cijenu svakog proizvoda ili usluge - naglasio je Boras Mandić.

Protiv naplate mostarine uz Uniju Kvarnera, bori se i PGS koji je također dignuo ustavnu tužbu. Obratili su se i Visokom upravnom sudu od kojega i dalje čekaju odgovor.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije jednoglasno je 2018. godine prihvatila prijedlog da se od državnih vlasti zatraži ukidanje mostarine na Krčkom mostu.

- Ova peticija gdje se poziva građane, je samo još jedan dodatak onom zadnjem činu, a to će se, uvjereni smo, dogoditi ove godine i naplata će se ukinuti - zaključuje Boras Mandić.

Peticiju je do sada potpisalo skoro tri tisuće ljudi iz svih dijelova Hrvatske.

Podsjetimo, ovog su ljeta bajkeri dva puta prosvjedovali protiv naplate mostarine, plaćajući iznos u kovanicama od 5 i 10 lipa.

- Želimo da se prekine praksa naplaćivanja jedinog mosta u Hrvatskoj. Svi smo danas spremili po 5 i 10 lipa pa neka broje taj novac - rekao je tada jedan od 'bajkera' za 24sata. Također je poručio ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću da je "krajnje vrijeme da se taj problem riješi".

Na sljedećem linku možete potpisati peticiju te podržati ukidanje naplate mostarine.

https://www.peticija24.com/ista_prava_zelim

Tema: Hrvatska