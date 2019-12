'Pokupili su nas na ulici i odveli u migrantski kamp u Kladuši'

Dvojica studenata iz Nigerije 12. studenog doputovali su u Pulu kako bi sudjelovali na Svjetskom međusveučilišnom prvenstvu. Nakon završetka natjecanja, 17. studenog, doputovali su u Zagreb. Tvrde da ih je na ulici zaustavila i privela policija, piše Žurnal. Kažu da su ih odvezli u šumu u blizini Velike Kladuše i pod prijetnjom oružjem natjerali da pređu u teritorij BiH.

- Na našem međusveučilišnom natjecanju bilo je 2500 studenata. Neki su došli iz Afrike kojima smo pomogli srediti papire. Natjecanje je prošlo i više nego u redu, nije bili niti jednog incidenta. Studenti iz Afrike su bili jako zadovoljni, u znak zahvalnosti dali su nam i plaketu. Nakon odlaska svih delegacija podnio sam izvješće i ova informacija me neugodno iznenadila. Ta dva imena studenata zbilja jesu na našem popisu. Ako to jesu ti dečki, onda je to zbilja tužno - kazao je za 24sata profesor Dean Sinković predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma i inicijator eventa u Puli.

- Na ulasku u tramvaj zaustavila nas je policija. Odvezli su nas u policijsku stanicu. Pokušali smo im objasniti ko smo i da su nam dokumenti u hostelu. Nisu obraćali pažnju na ono što govorimo, kaže za Žurnal student Eboh Kenneth Chinedu.

- Ne znamo koliko je sati bilo, ali bio je mrak... Izveli su nas iz stanice i stavili u kombi. Odvezli su nas na nepoznato mjesto. Dvojica policajaca su nam rekli idete u Bosnu. Ja nikada nisam bio u Bosni. Došao sam avionom u Zagreb, rekao sam im da ne znam Bosnu. Rekli su nam ne, vi idete u Bosnu. Nakon nekog vremena kombi je stao i gurnuli su nas u žbunje. Odbio sam ići u šumu, onda mi je policajac rekao ako se ne pomjerim da će me upucati, kaže Eboha Kenneth.

U razgovoru za Žurnal nigerijski studenti kazu da su bili preplašeni i da nisu znali što da rade, a da su migrante, koje je Hrvatska policija zajedno s njima natjerala da kroz šumu pređu na teritoriju BiH, odveli u kamp u Velikoj Kladuši.

- Naši pasoši i sve stvari su ostale u Zagrebu. Uspio sam iz kampa pozvati kolegu koji je zajedno sa nama bio na takmičenju da nam pošalje putovnice. Ne znamo što da radimo, viza za Hrvatsku nam ističe danas, kaže Kenneth Chinedu.

Razgovarali smo s drugim Nigerijcem Abiom Uchenna Alexandro koji je i za Telegram potvrdio kako je sve napisano u Žurnalu istina.

- Bespomoćan sam, stigao sam prije dva tjedna, uzeli su mi novac i mobitel. Telefon koji sada koristim sam kupio kako bih mogao zvati ambasadu - govori nam Abia.

- Policija nas je odvela do nekakvog žbunja, samo su rekli da idemo u Bosnu. Tražio sam odvjetnika ili da pozovu UN, što god sam pitao samo su rkeli ne, to je jedino što su znali od engleskog, objašnjava. Rekli su mi da će pucati ako ne ušutim. Praktički su nas bacili u žbunje, plakao sam. Sa mnom je bio i jedan Pakistanac koji mi je objasnio da nas voze u Bosnu. Misle da smo mi migranti, ali ja sam im rekao da sam ja crnac, ja sam Afrikanac, to nije isto. Išli smo kroz šumu, to je bilo jako rizično, naravno da nisam htio.

-Ja imam isprave i vizu koja je bila valjana, ali sada je istekla. Ovdje su uvjeti grozni, hladno je, danima ne mogu jesti, ovo je pakao. Uspio sam kontaktirati rodbinu tako da znaju gdje sam. Ovo nije pravedno, ja sam student, jako sam umoran. O Hrvatskoj sam čuo samo najbolje, ali sada sam jako razočaran. Ne mogu vjerovati da su policajci tako postupili, nisu ni htjeli čuti za isprave. Nisu htjeli provjeriti, moju su dokumenti valjani - priča nam Abia.

-Zvao sam hrvatsku ambasadu u Bosni. Bili su jako neljubazni prema meni i rekli su mi da dođem u njihov ured. Nisu me saslušali kada sam pokušao objasniti da nemam kako doći, da je kamp udaljen, a ja nemam novac jer su mi ga oduzeli - dodaje.

-Trebam nekoga tko će me odvesti u Hrvatsku, samo neka nas vrate, bespomoćan sam - rekao je Abia.

Prema njihovom popisu slani su podaci veleposlanstvima i to je bilo nužno za dobivanje papira i vize kako bi natjecatelji iz Afrike uopće stigli u Hrvatsku.

- Ako je to istina, stvarno mi je žao. Mi nismo imali nijedan incident, policija nije zabilježila nijedan prekršaj, a u hotelima nije ništa ni razbijeno tijekom natjecanja - kazao je Sinković.

Iz hrvatske policije se nisu oglasili o ovom slučaju.

