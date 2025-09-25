Obavijesti

TEŠKO OZLIJEĐEN 35-GODIŠNJAK

Pokušaj ubojstva u Zagrebu! Indijac u kući izbo sunarodnjaka

Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava | Foto: Antonio Jakus/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ozlijeđenom muškarcu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Utvrdili su da su teško ozlijeđen.

Na području Novog Zagreba u srijedu, 24. rujna, zabilježen je pokušaj ubojstva, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.

- Jučer, 24. rujna oko 20 sati, u Novom Zagrebu u Malomlačkoj ulici u kući vlasništvo 47-godišnjaka, prema do sada utvrđenome, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dvojice državljana Indije starosti 42 i 35 godina. (oboje stranci na privremenom boravku u RH), 42-godišnjak je oštrim predmetom 35-godišnjaku nanio više rana po tijelu - izvijestili su iz policije.

Ozlijeđenom muškarcu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Utvrdili su da je teško ozlijeđen.

Osumnjičeni 42-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. 

- Na mjestu događaja obavljen je očevid - poručuju iz policije.

