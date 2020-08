Pokušala je utjecati na 'vinara' da bi joj odobrio skuplju struju

ISTRAGA IDE DALJE Rimčevu sumnjiče i da je s pomoćnikom ministra gospodarstva trebala pomoći firmi C.E.M.P. da električnu energiju iz vjetroparka prodaje državi po višoj cijeni

<p><strong>Domagoj Validžić</strong>, pomoćnik ministra gospodarstva <strong>Tomislava Ćorića</strong>, s kojim je Rimac u tazbinskom odnosu, obuhvaćen je posljednjim proširenjem istrage protiv bivše državne tajnice <strong>Josipe Rimac</strong>.</p><p>Validžića, koji je prošli tjedan smijenjen, sumnjiče za pogodovanje kroz svoj utjecaj u ministarstvu da se tvrtki Lager osigura što viša otkupna cijena struje. Istražitelji sumnjaju da su on i Rimčeva trebali pomoći firmi C.E.M.P. da električnu energiju iz vjetroparka Krš Pađene prodaje državi po višoj cijeni.</p><p>S traženim povećanjem cijene, sumnja Uskok, C.E.M.P. bi imao godišnju zaradu od pet milijuna eura. Rimac je, navodno, pokušavala utjecati i na šefa Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) <strong>Borisa Abramovića</strong> te je, navodi Uskok, javila Validžiću da je “prijatelj bio s njim, pa je sada puno razumniji”. HROTE je nadležan za ugovaranje otkupne cijene struje, a ako je investitor nezadovoljan odlukom HROTE-a, može se žaliti Ministarstvu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hobotnica Josipe Rimac</strong></p><p>U jednom dijelu tajno snimljene komunikacije Rimčeva spominje i Validžićeva šefa, no ne po imenu. Nije isključeno da je pri tome mislila na ministra Tomislava Ćorića, no Uskok ga za sada ne sumnjiči ni za što.</p><p>Početkom svibnja Josipa Rimac doznala je da se u cijeli slučaj umiješala i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.</p><p>“Koji k…c Mamićka ide kod Ive Milatića??? Ako misliš da ona može tamo nešto, a ja ne, zaj..ali ste se… Neću opstruirati, ali nek ona nadalje rješava”, pisala je, navodi Uskok, Josipa Rimac osumnjičenom Dragi Stipiću. Sredinom svibnja ove godine Josipa Rimac snimljena je kako Milenku Bašiću, vlasniku projekta C.E.M.P., javlja da su u Ministarstvu navodno “našli pravni temelj” da potpišu odluku koja bi išla u korist C.E.M.P.-a, a on je, piše Uskok, moli da “ih požuri”. “Objasnit ćemo ovom vinaru da su izbori i da je važno to sad riješiti, i da je njemu važno pozicionirati se, i da ga se neće zaobići i zaboraviti, svašta nešto, i da to brzinom munje riješi”, dio je komunikacije iz koje su istražitelji zaključili da je Rimac govorila o državnom tajniku Ivi Milatiću, budući da ga je i prije spominjala u kontekstu prodaje vina. Od njega su, sumnja Uskok, očekivali da potpiše spornu odluku.</p>