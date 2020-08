Odvjetnica Josipe Rimac žalit će se na produljenje pritvora: 'Ne želi priznati ono što nije učinila'

Ona je dala detaljnu obranu, ali USKOK nije zadovoljan s tom obranom, rekla je odvjetnica Josipe Rimac, Licija Horvat te dodala kako USKOK radi pritisak

<p>U petak je produljen istražni zatvor bivšoj državnoj tajnici i nekadašnjoj kninskoj gradonačelnici <strong>Josipi Rimac</strong> za još dva mjeseca zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a odvjetnica <strong>Lidija Horvat </strong>izjavila je u petak kako joj USKOK neće produljiti istražni zatvor ako prizna sva kaznena djela. </p><p>Za <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/crna-kronika/3875892/odvjetnica-josipe-rimac-za-rtl/">RTL Danas </a></strong>objasnila je na čemu će temeljiti žalbu na odluku o produljenju pritvora. </p><p>- Imamo nekoliko segmenata žalbe. Prva bi bila osobita nemarnost koju je USKOK pokazao prilikom rada na ovom predmetu. U više navrata smo već isticali da je ovaj modus operandi USKOK-a nedopustiv - rekla je te dodala da je USKOK sasvim sigurno imao dovoljno vremena da ispita sve svjedoke. </p><p>- U 90 dana nije se moglo ispitati 41 osobu? To bi bilo svaki drugi dan samo jedan svjedok, što mislim da je donja granica marnosti u postupanju. U posljednjih 60 dana imamo ispitanu svega 21 osobu, a šest je ostavljeno kao svojevrstan talon. Tako je bilo i u prethodnom produljenju istražnog zatvora - rekla je i naglasila kako je u lipnju ostalo nekoliko svjedoka samo tako da bi se dobilo produljenje. </p><p>- Drugi vid žalbe je nepristranost na koju moramo ukazivati. Rekla sam i na sjednici o produljenju da nemam konkretne zamjerke na suca, niti imam neku individualiziranu krivnju ili konkretizirane okolnosti, ali sama činjenica da je isti sudac odlučivao već o osnovanoj sumnji kao i o sadašnjem produljenju istražnog zatvora, je po praksi Europskog suda, dovoljna da se postavi sumnja u nepristranost tog istog suca - objasnila je. </p><p>Dodala je kako je <strong>Josipa Rimac</strong> primila odluku o produljenju pritvora.</p><p>- Ona me nazvala. Vidno je razočarana. Cijeli odvjetnički tim se zaista trudi na neki način objektivno prikazati sadašnju situaciju gospođe Rimac. Na žalost, u javnosti postoji percepcija da što je netko duže u istražnom zatvoru da je to više kriv. To ne bi trebalo biti povezano. Krivnja osobe će se raspravljati u sudskom postupku - izjavila je. </p><p>- Ona je dala detaljnu obranu, ali USKOK nije zadovoljan s tom obranom. Razgovarali smo s kolegama nakon te obrane i pitali smo što bi to trebalo se dogoditi da ne traže dalje produljenje istražnog zatvora, a odgovor je bio taj da detaljno i okolnosno prizna sva kaznena djela koja joj se stavljaju na teret. To smatramo da je nedozvoljeno. Takav način pritiska - rekla je. </p><p>- Ona je rekla da ne može priznati nešto što nije napravila. To je li ona je ili nije napravila djela ne može imati veze s istražnim zatvorom - zaključila je. </p>