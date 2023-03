Pokvario se jedini magnet u Klinici za tumore. Ravnatelj Vagić: 'Sve je pod kontrolom'

Jedini uređaj za magnetsku rezonanciju koji se nalazi u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice je pokvaren. Doznali smo to od pacijenata te Klinike, a informaciju nam je potvrdio i ravnatelj Vinogradske Davor Vagić.

- Točno je, uređaj za MR na Klinici za tumore se pokvario, i to dio helija ne radi. U tijeku je popravak uređaja, no ne znamo kad će on završiti i kad će uređaj ponovno biti u funkciji. Dio pacijenata prebačen je u KBC Sestre milosrdnice, naša bolnica ima tri uređaja za MR. Ne očekujemo veća čekanja za tu pretragu, onkološki pacijenti imaju prednost. Naš Zavod za radiologiju ima sve pod kontrolom - rekao je Vagić za 24sata.

Kvar magneta u Klinici za tumore samo je jedan u nizu kvarova uređaja.

Naime, godinama se kvare i uređaji za zračenje u navedenoj Klinici koji su vrijedni preko milijun eura. U rujnu je zbog kiše došlo do kvara u napajanju, pa pacijenti nisu mogli obavljati liječenje na uređaju.

'Uređaj nije radio zbog prokišnavanja i nestanka struje'

U vrijeme kad je veliko nevrijeme pogodilo Zagreb ondje je ponovno procurio krov, zbog čega je pet dana izvan funkcije bio aparat za zračenje te se pacijenti na njemu nisu mogli zračiti. Radi se o linearnom akceleratoru čija je cijena oko milijun i pol eura.

Kako su nam tad rekli iz Klinike, uređaj za zračenje nije radio zbog nestanka struje uzrokovane curenjem, pa nije bilo napajanja.

Tada nam je na pitanje kad će Klinika za tumore krenuti u obnovu budući da se u staru zgradu nije ulagalo mnogo godina, zbog čega su isti problem s prokišnjavanjem i kvarom uređaja imali zadnjih nekoliko godina dok je ravnatelj još bio dr. Mario Zovak, sadašnji ravnatelj dr. Vagić odgovorio nam je kako se nadaju da će se odobriti obnova stare zgrade u što skorijem roku.

- Obnovu smo prijavili i nadam se da će se stara zgrada Klinike za tumore renovirati preko Fonda solidarnosti MPO-a. Imali smo nedavno razgovore u ministarstvu i očekujemo od njih pozitivan odgovor, tako da će ići cjelovita obnova zgrade - kazao nam je ravnatelj.

Kupili dvostruko preplaćen uređaj

Kako smo doznali od dobro upućenih izvora, Klinika za tumore KBC-a Sestre milosrdnice izvijestila je upravu bolnice, kojoj je tad na čelu bio ravnatelj Mario Zovak, još prije tri godine o tome da ponovno obilno curi voda po prostoru novog linearnog akceleratora na kojem su onkološki pacijenti trebali obavljati zračenje.

U srpnju 2021. godine u liječničkoj sobi Zavoda za onkologiju i radioterapiju Klinike za tumore urušio se strop, curilo je i u drugoj liječničkoj sobi, a napuhnuti zidovi od vlage vidljivi su i u bolesničkoj sobi 807. Neke stvari su sanirane, međutim i dalje curi u mnogim dijelovima Klinike za tumore, pa su tako pacijente ovih dana dočekale kante za vodu u čekaonici, a mnogi su već naviknuti da se aparati za zračenje u navedenoj Klinici godinama već kvare, zbog čega im otkazuju zračenje te se time povećava lista čekanja za navedene medicinske postupke.

Istovremeno, Ministarstvo zdravstva prije dvije godine nabavilo je uređaj za intraoperativno zračenje koji su platili oko 1,5 milijuna eura (11,2 milijuna kuna), a aferu su otkrila 24sata. Uređaj je postavljen u Kliniku za tumore KBC-a Sestre milosrdnice i u godini dana koristili su ga na devet pacijenata. Prema informacijama koje smo dobili, cijena ovakvog uređaja (iste marke) je oko 663.000 eura (5 milijuna kuna s PDV-om).

Zbog sumnje da je riječ o višestruko preplaćenom uređaju, u priču se uključio i USKOK, koji je proveo istražne radnje i ispitivanja, no još uvijek nitko nije odgovarao za ovu aferu.

