OLUJA JOHANNES

Polarna kataklizma u Švedskoj. Stablo ubilo čovjeka, nema struje, vlakova i prometa

HINA
Polarna kataklizma u Švedskoj. Stablo ubilo čovjeka, nema struje, vlakova i prometa
U gradu Sandvikenu, muškarac je poginuo nakon što ga je pogodila pala grana drveta, izvijestila je švedska novinska agencija TT.

Zimska oluja koja je pogodila Skandinaviju ostavila je desetke tisuća kućanstava bez struje u Švedskoj, izvijestile su lokalne vlasti i mediji u subotu.

U gradu Sandvikenu, muškarac je poginuo nakon što ga je pogodila pala grana drveta, izvijestila je švedska novinska agencija TT. Tijekom jutra su u dijelovima zemlje zabilježeni vjetrovi jačine uragana.

Oko 40.000 kućanstava ostalo je bez struje u Švedskoj, a otkazane su brojne željezničke linije, priopćila je TT. Ledeno vrijeme također je uzrokovalo velike poremećaje u prometu i otkazivanja trajekata.

Oluja se proširila regijom, pogodivši Finsku, gdje su jaki vjetrovi poremetili zračni promet i uzrokovali nestanke struje. Prekidi opskrbe strujom zabilježeni su i u Norveškoj.

