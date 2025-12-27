Obavijesti

Orkanska oluja Johannes divlja sjeverom Europe: 'Napunite mobitele i pripremite svijeće!'

Uraganski vjetrovi i gusti snijeg stvaraju kaos na sjeveru. Građani, ostanite unutra i pripremite svijeće, poručuju vlasti...

Jak nevrijeme pod nazivom Johannes zahvatilo je Švedsku, donoseći od ranih jutarnjih sati u subotu snažne udare vjetra i obilne snježne padaline, osobito u planinskim područjima na sjeveru zemlje, javljaju lokalni mediji.

Prema podacima Švedske meteorološke službe (SMHI), najteže pogođeno područje proteže se od Jämtlanda do planina u Norrbottenu, gdje su zabilježeni udari vjetra koji su dostigli brzinu i do 150 kilometara na sat, što odgovara snazi uragana.

Meteorolog Kjell Lund savjetuje stanovništvu da ostanu u zatvorenom prostoru, ističući da su jutros u području Stekenjokkea zabilježeni udari vjetra usporedivi sa snagom uragana.

Osim jakog vjetra, u planinskim predjelima pada gusti snijeg, stvarajući vrlo opasne uvjete te otežavajući pristup nekim lokacijama. SMHI upozorava da će se oluja proširiti na cijelo područje Norrlanda, a vrhunac se očekuje tijekom današnjeg poslijepodneva.

Zbog ekstremnih vremenskih prilika povećava se rizik od prekida u opskrbi električnom energijom, pa vlasti pozivaju građane da kod kuće osiguraju svijeće, baterijske lampe i napunjene mobitele.

Švedska prometna uprava podigla je razinu pripravnosti, mobilizirala dodatno osoblje te rasporedila tešku mehanizaciju i gusjenična vozila u regiji Åre.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, trajektne linije također su otkazale dio svojih polazaka.

