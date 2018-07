Poletaev: Dobavljači ne trebaju živjeti u strahu od Agrokora

Mi nismo nikada htjeli postati vlasnici Agrokora, već vratiti naš kredit, rekao je za RTL Direkt Maksim Poletaev iz ruskog Sberbanka, koji će kad sud konačno potvrdi nagodbu postati vlasnici 40 posto Agrokora. Kako će oni biti najveći vlasnici nakon prihvaćanja nagodbe, Poletaev je govorio i o onome što očekuje od kompanije te je rekao da se maloprodaja u Agrokoru mora razvijati i da se uprava mora posvetiti njenoj izgradnji po svjetskim standardima. Kaže da nije razmišljao o novoj upravi, već su se koncentrirali na nagodbu, dok će menadžment sada doći na red. Istaknuo je kako je za upsjeh bilo važno i što su kupci nastavili kupovati u koncernu.

Na pitanje hoće li trebati prodavati neke Agrokorove tvrtke, rekao je da je upravo nerazumijevanje s Antom Ramljakom bilo oko toga prodati ili ne. Kaže da su oni htjeli sve prodati po niskim cijenama, a da bi tada povrat vjerovnicima bio izrazito mali i tu bi četiri strane izgubile pokretač ekonomskog rasta Hrvatske. Naglašava da treba shvatiti proces, izgraditi logičnu i jednostavnu arhitekturu cijelog procesa, dobavljača, opskrbljivanja, logistike, marketinga i tek onda vidjeti što se može.

- Kada bismo prodavali, što bismo sada prodali, kompaniju koja ima pokazatelj EBDU 180? Za to i nije bio potreban lex Agrokor - rekao je Poletaev koji je dobavljačima koji strahuju da bi mogli izgubiti udjele na policama Konzuma poručio da ne trebaju živjeti u strahu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Zdrav razum nam nalaže da podržimo domaće dobavljače, one koji su pokazali maksimalnu lojanost - rekao je, ali i dodao da će biti razgovora o optimizaciji procesa, troškovima i o cijenama.

Drugi najveći suvlasnici u kompaniji postat će i američki fondovi, a Poletaev je odgovorio da su se već dogovorili oko upravljanja i poslovanja te je istaknuo kako je novac međunarodna stvar, ni ruska ni američka. Rekao je i kako je Putin o svemu bio informiran kada je bio izvjestan susrest njega i Kolinde Grabar Kitarović, ali kaže da nikad nisu dobivali komentare od države, odnosno da nije bilo rpitisaka ili preporuka.

Situaciju nakon prihvaćanja nagodbe u Otvorenom je komentirao i Fabris Peruško koji je istaknuo da je to bio jedini način da vjerovnici nadoknade izgubljenu vrijednost jer kompanija sama nema dovoljno imovine koja se mogla prodati da bi vjerovnici namirili dugove. Istaknuo je kako su vjerovnici sudjelovali s izvanrednom upravom u kreiranju same nagodbe i danas je 90% vjerovnika došla na ročište i 90% njih prisutnih glasalo je za nagodbu. Rekao je da će cijeli proces trajati šest do devet mjeseci, a na pitanje hoće li i dalje savjetnici raditi za 500 eura po danu rekaoje da će se struktura savjetnika mijenjati.