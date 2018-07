Nagodba ili propast: Vjerovnici odlučuju o sudbini Agrokora

Ako 66 posto glasova vjerovnika na današnjoj skupštini podrži nagodbu za Agrokor, Ivica Todorić bit će definitivno izbačen iz vlasničke strukture koncerna, koji će preuzeti novi gazde.

Glasovanje o nagodbi bit će danas u Ciboninoj dvorani u Zagrebu, a očekuje se dolazak više od 3000 vjerovnika. Ako je izglasaju, ruski Sberbank dobit će 46,7 posto udjela u novom Agrokoru, a američki fondovi 25 posto. U vlasničkoj strukturi slijede domaće banke s 15,3 posto, a druge financijske institucije imat će 7,7 posto. Dobavljači bi trebali dobiti 4,7 posto udjela, a ostali vjerovnici 0,7 posto. Dobavljači su u dosadašnjem tijeku procesa namireni s više od 60 posto, što je izuzetan doseg privremene uprave, smatra izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško.

- Prema kontaktima s vjerovnicima nagodba bi trebala proći. Budući da je postotak tako visok, uvijek postoji rizik da se određena grupa vjerovnika ne pojavi i ne glasuje. Svaki broj je bitan i zato pozivam vjerovnike da se pojave na ročištu i da glasuju za nagodbu. Zakon predviđa da, ako nagodba ne prođe, budući da je rok na kraju, izvanredni povjerenik otvara stečaj. Imamo rok do 10. 7. da se pokrene stečaj za svih 77 društava u sastavu Agrokora. Vjerujemo da ćemo s nagodbom proći pa napominjem da je vrlo bitno da vjerovnici dođu, pošalju punomoći preko odvjetnika i da se glasa za nagodbu - rekao je Peruško za RTL.

Glasanje o nagodbi bit će predstava kakvu Hrvatska, u nizu aspekata, nikad dosad nije vidjela. Dvorana Cibone predstavljat će sudnicu Trgovačkog suda u Zagrebu pa će pravila koja vrijede na ročištu u Ciboni biti ista kakva vrijede i na sudu, od sigurnosnih provjera do ponašanja.

Glasovanje na ročištu - izvijestila je privremena uprava - neće se provoditi dizanjem ruke ili prozivanjem, nego putem za tu svrhu kreirane mobilne aplikacije. Agrokorova kompanija m-Start razvila je posebnu aplikaciju m2voting.

Nakon što se održi ročište za glasanje o nagodbi te donese odluka o pravomoćnosti nagodbe, planira se da će proces implementacije nagodbe trajati između tri i četiri mjeseca

Privremena uprava - s Fabrisom Peruškom i Irenom Weber - ostaje do okončanja svih poslova u koncernu, vjerojatno do kraja ove godine. Ključnu će ulogu igrati Rusi, odnosno dvije njihove banke - Sberbank i VTB. Sberbanka će u nagodbi otpisati 600 milijuna eura, a još toliko će uložiti.

Tisuću malih OPG-ova ovim je spašeno

Svi savjetnici kompanije, oko kojih se digla velika buka, bit će plaćeni novcem budućih vlasnika Agrokora. Oko 350 milijuna kuna dosad je potrošeno na savjetnike, a predviđeno je da se na sve savjetnicke koji su vodili Agrokor potroši oko 500 milijuna kuna. No tisuću malih OPG-ova je spašeno, dobavljači će imati siguran plasman još četiri godine, izbjegnute su brojne tužbe protiv Hrvatske, imovina s nagodbom veća je nego što bi bila u slučaju likvidacije...

Novi vlasnici koncerna morat će prionuti na pravi posao - restrukturiranje koncerna, čija je kičma, Konzum, bolesna. Financijske institucije i drugi vjerovnici koji će postati vlasnici koncerna morat će uložiti puno novca, znanja i vremena da bivše Todorićevo carstvo dignu s koljena, jer je to jedini način da vrate barem dio uloženog novca. Oni će vjerojatno u upravu novog Agrokora postaviti vrhunske menadžere, koji će pred sobom imati težak posao.

Najteži posao restrukturiranja predstoji

Kad i ako Agrokor ozdravi, banke će prodati svoje udjele u vlasništvu. Agrokoru hitno treba i novi kredit od milijardu eura. Stručnjaci kažu da je posao s Agrokorom u ovoj fazi završen negdje do pola, a dionica koja ostaje nije ništa lakša. Neuspjeh nagodbe za sobom bi u stečaj povukao svih 77 društava iz sastava Agrokora pa bi to bilo ozbiljno iznenađenje. Uspjeh nagodbe mijenja i političku situaciju u zemlji.

Plenković je svoju političku sudbinu vezao za uspjeh ovoga posla pa će njegova politička snaga - u stranci, Vladi i državi - narasti. On će sad moći reći da je spasio najveći sustav u regiji, koji je “skinuo grobaru s lopate”, sačuvao 60.000 radnih mjesta, iz igre izbacio omrznutog Ivicu Todorića itd. No ostaje činjenica da su Agrokor preuzeli Rusi, a to nije dio njegove agende.