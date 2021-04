Miron Huljak iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije rekao je jutros u HTV-ovoj emisiji Studio 4 kako je francuski vozač relija Sebastien Ogier ukupno kažnjen s 11.000 kuna te mu je zabranjeno upravljanje motornim vozilom na području RH na mjesec dana.

Ogier, koji je pobijedio na Croatia Rallyju, trećem natjecanju Svjetskog prvenstva u reliju održanom prošli tjedan, jučer je sudjelovao u nesreći u Novom Zagrebu te prošao kroz crveno svjetlo na semaforu u centru Zagreba, na putu prema utrci.

Huljak je naveo kako je Ogier kažnjen zbog tri prekršaja - zbog prekršaja zbog kojeg je nastala nesreća, zbog toga što nije postupio po nalogu ovlaštene službene osobe - napustio je mjesto nesreće - te zbog prolaska kroz crveno svjetlo.

Naglasio je kako Ogier nije bježao nakon nesreće.

- Moramo znati da to nije bilo bježanje. On se zaustavio, on je s oštećenim izmijenio bitne podatke. Na kraju krajeva, Bože moj, radi se o svjetskom prvaku, nije to štogod, rekao je Huljak.

Huljak je rekao kako je policija prema Ogieru reagirala identično kao što bi reagirala prema bilo kome.

Između ostalog, govorio je i o problemu stradavanja mladih u prometu.

- To je još jedan dokaz da nitko nije cijepljen da mu se ne može ništa dogoditi u prometu. Mladi ljudi u svojoj glavi imaju jedan model koji im kaže da će živjeti vječno i da se njima ništa ne može dogoditi - kaže Huljak.

Vožnju 180 km/h u naseljenom mjestu nazvao je divljaštvom. Naglasio je važnost edukacije. Huljak je u emisiji između ostalog upozorio i na opasnosti nošenja slušalica u prometu.