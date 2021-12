Još se uvijek traga za 10-godišnjom djevojčicom koja je sinoć nestala u nabujaloj rijeci Dragonji kada je skupina migranata pokušala ilegalno prijeći hrvatsko-slovensku granicu.

U policiji pretpostavljaju kako je riječ o djetetu s invaliditetom, što se dalo zaključiti prema pronađenom dokumentu. Za djevojčicom traga oko 40 pripadnika hrvatske policije i ronioci MUP-a kojima su se pridružili i kolege iz Slovenije.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatično spašavanje

Majka (47) nestale djevojčice se oporavlja i tijekom dana bi trebala biti otpuštena iz bolnice. Kako neslužbeno doznaje Glas Istre, spašena žena je majka 5-godišnjaka i 13-godišnjaka, a pronađeni 18-godišnjak je njezin nećak.

Načelnik Policijske postaje Buje Boban Robin Paulović rekao je da je tijekom noći s hrvatske strane pretražen donji dio riječnog toka u duljini tri i pol kilometra, a jednaku duljinu terena su uzvodno tijekom noći pretražili slovenski policajci.

Naveo je da su u potrazi sudjelovali i vatrogasci iz Umaga, DVD-a Buje, JVP-a Koper i Piran te članovi lovačkih udruga, teren se pretražuje i dronovima te je prilično nepristupačan i potraga se obavlja u otežanim uvjetima.

Policajac koji je spasio ženu zajedno s još jednim mještaninom i jednim slovenskim kolegom je Mauricio Prelac iz PP Buje. On je uočio ženu kako se pridržava za stablo da je rijeka ne odnese, ali se nije imala snage izvući na obalu. On ju je pridržavao 20-ak minuta, dok je dječak (13), njezin sin, otišao do prve kuće u selu i potražio pomoć. Ubrzo se vratio s mještaninom koji je donio i ljestve. Njih su stavili preko rijeke i zajedno izvukli ženu i iznijeli je na slovensku stranu obale.

Prelac je za Glas Istre rekao kako je samo radio svoj posao.

- Vjerujem da bi bilo tko, kad bi uočio osobu u nevolji, učinio isto - dodao je.

Iako je danas izvan službe, on je došao na teren u civilu svojim vozilom i uključio se u potragu za djevojčicom.